Маринованный перец чили на зиму: как приготовить пикантную закуску
Маринованный перец чили – это не только пикантная закуска, но и отличное дополнение к первым и мясным блюдам. Благодаря удачному сочетанию специй и маринада острота овоща не так заметно ощущается. Сам перец получается очень сочный и хрустящий.
Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца чили на зиму, который можно есть уже через 7 дней.
Ингредиенты на 0,5 л банка:
- сахар – 2 ст. л.
- перец острый – 350-400 г
- соль – 1 ст. л.
- перец – 0,5 ч. л.
- перец горошек
- лавровые листья
- уксус яблочный – 75 мл
- вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть и порезать острый перец кружочками. Переложить в глубокую миску.
Важно: резать и перемешивать перец лучше в резиновых перчатках, чтобы не повредить руки.
2. Добавить к перцу все специи, уксус и воду. Тщательно перемешать все руками.
3. На этом этапе нужно выложить перец в банку и закрыть крышкой (лучше брату ту, которая закручивается самостоятельно). Оставить в таком виде минимум на неделю, после – можно есть закуску.
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