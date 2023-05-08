Маринованный перец чили – это не только пикантная закуска, но и отличное дополнение к первым и мясным блюдам. Благодаря удачному сочетанию специй и маринада острота овоща не так заметно ощущается. Сам перец получается очень сочный и хрустящий.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца чили на зиму, который можно есть уже через 7 дней.

Ингредиенты на 0,5 л банка:

сахар – 2 ст. л.

перец острый – 350-400 г

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соль – 1 ст. л.

перец – 0,5 ч. л.

перец горошек

лавровые листья

уксус яблочный – 75 мл

вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и порезать острый перец кружочками. Переложить в глубокую миску.

Важно: резать и перемешивать перец лучше в резиновых перчатках, чтобы не повредить руки.

2. Добавить к перцу все специи, уксус и воду. Тщательно перемешать все руками.

3. На этом этапе нужно выложить перец в банку и закрыть крышкой (лучше брату ту, которая закручивается самостоятельно). Оставить в таком виде минимум на неделю, после – можно есть закуску.

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