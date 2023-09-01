Мед и чеснок – это, казалось бы, сочетание несочетаемого. Но именно эти продукты в тандеме придают очень приятный вкус маринованному перцу. Выходит очень вкусная закуска на зиму, которая в холодное время будет отличным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления перца с чесноком и медом на зиму опубликована на странице фудблогера с ником greenhouse_mk в Instagram. Овощ остается сочным и не теряет свой приятный цвет.

Ингредиенты:

6 кг перца

1 л воды

0,5 л масла

0,5 кг сахара (или меда, или пополам)

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3 ст.л. соли

200 г уксуса

чеснок

перец черный горошком

перец душистый

лавровые листья

гвоздика

Из порции выходит примерно 5-6 баночек по 0,5 л.

Способ приготовления:

1. Перец нарезаем ломтиками или кусочками

2. Готовим маринад: воду, сахар или мед (или пополам), соль, масло смешиваем.

3. Когда закипит, добавляем уксус и частями закладываем перец в маринад.

4. Перец после закипания находится еще в кипящем маринаде 1,5-2 минуты.

5. Заранее подготовьте стерилизованные банки (туда закладываем лавровый лист 1 шт, перец горошком 5-10 шт, душистый перец 5 шт, гвоздика 1-2 шт).

6. Из кипящего маринада достаем перец, закладываем его по баночкам слоями, пересыпая их мелко нарезанным чесноком.

7. Заливаем баночки маринадом и закрываем.

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