Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит
Мед и чеснок – это, казалось бы, сочетание несочетаемого. Но именно эти продукты в тандеме придают очень приятный вкус маринованному перцу. Выходит очень вкусная закуска на зиму, которая в холодное время будет отличным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления перца с чесноком и медом на зиму опубликована на странице фудблогера с ником greenhouse_mk в Instagram. Овощ остается сочным и не теряет свой приятный цвет.
Ингредиенты:
- 6 кг перца
- 1 л воды
- 0,5 л масла
- 0,5 кг сахара (или меда, или пополам)
- 3 ст.л. соли
- 200 г уксуса
- чеснок
- перец черный горошком
- перец душистый
- лавровые листья
- гвоздика
Из порции выходит примерно 5-6 баночек по 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Перец нарезаем ломтиками или кусочками
2. Готовим маринад: воду, сахар или мед (или пополам), соль, масло смешиваем.
3. Когда закипит, добавляем уксус и частями закладываем перец в маринад.
4. Перец после закипания находится еще в кипящем маринаде 1,5-2 минуты.
5. Заранее подготовьте стерилизованные банки (туда закладываем лавровый лист 1 шт, перец горошком 5-10 шт, душистый перец 5 шт, гвоздика 1-2 шт).
6. Из кипящего маринада достаем перец, закладываем его по баночкам слоями, пересыпая их мелко нарезанным чесноком.
7. Заливаем баночки маринадом и закрываем.
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