Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

Мед и чеснок – это, казалось бы, сочетание несочетаемого. Но именно эти продукты в тандеме придают очень приятный вкус маринованному перцу. Выходит очень вкусная закуска на зиму, которая в холодное время будет отличным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления перца с чесноком и медом на зиму опубликована на странице фудблогера с ником greenhouse_mk в Instagram. Овощ остается сочным и не теряет свой приятный цвет.

Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • 6 кг перца
  • 1 л воды
  • 0,5 л масла
  • 0,5 кг сахара (или меда, или пополам)
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  • 3 ст.л. соли
  • 200 г уксуса
  • чеснок
  • перец черный горошком
  • перец душистый
  • лавровые листья
  • гвоздика

Из порции выходит примерно 5-6 баночек по 0,5 л.

Способ приготовления:

Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

1. Перец нарезаем ломтиками или кусочками

2. Готовим маринад: воду, сахар или мед (или пополам), соль, масло смешиваем.

Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

3. Когда закипит, добавляем уксус и частями закладываем перец в маринад.

4. Перец после закипания находится еще в кипящем маринаде 1,5-2 минуты.

Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

5. Заранее подготовьте стерилизованные банки (туда закладываем лавровый лист 1 шт, перец горошком 5-10 шт, душистый перец 5 шт, гвоздика 1-2 шт).

Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

6. Из кипящего маринада достаем перец, закладываем его по баночкам слоями, пересыпая их мелко нарезанным чесноком.

Маринованный перец на зиму с чесноком и медом: вкус вас приятно удивит

7. Заливаем баночки маринадом и закрываем.

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