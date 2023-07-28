Маринованный перец – это бюджетная самостоятельная закуска и дополнение к другим блюдам: пюре, мясу, макаронам и кашам. Консервировать можно сладкий болгарский и перец чили. Овощи дополняют смесью пикантных специй, они получаются хрустящими и одновременно нежными благодаря маринаду.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного сладкого перца с томатной пастой на зиму.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 кг

соль – 2 ст. л.

сахар – 1 ст.

уксус – 1 ст.

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томатная паста – 1 ст.

вода – 1 ст.

масло растительное – 1 ст.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть и почистить перец от сердцевины и зерен. Нарезать одинаковыми кусочками и положить в кастрюлю.

2. Добавить к перцу остальные ингредиенты: соль, сахар, уксус, томатную пасту, воду и масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.

3. После этого снять кастрюлю с огня и разложить горячий перец в сухие банки.

4. Поставить банки в кастрюлю с водой, дно которой застелено полотенцем. Стерилизовать перец 20 минут с момента закипания.

5. На этом шаге закатать перец крышками. Готово!

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