Маринованный сладкий перец по-молдавски: рецепт вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованный сладкий перец по-молдавски: рецепт вкусной закуски на зиму

Болгарский перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, соусов, а также закусок. Еще его можно вкусно консервировать с томатами, луком и морковью. 

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Маринованный перец на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного болгарского перца c помидорами и луком. 

Как вкусно приготовить перец на зиму

Ингредиенты:

  • 14 болгарских перца
  • 8 -10 помидоров
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, сахар, перец, лавровый лист

Способ приготовления: 

1. Перец помойте и запеките.

Сладкий перец

2. Помидоры натрите на терке или измельчите блендером или мясорубкой, добавьте к порезанному луку и доведите до кипения. Горячий соус посолите, добавьте сахар и специи и тертый чеснок. 

Соус для перцев

3. Выложите в банки перец, сверху залейте соусом и законсервируйте.

Маринованный сладкий перец

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