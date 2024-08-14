Видео дня
Маринованный сладкий перец по-молдавски: рецепт вкусной закуски на зиму
Болгарский перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, соусов, а также закусок. Еще его можно вкусно консервировать с томатами, луком и морковью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного болгарского перца c помидорами и луком.
Ингредиенты:
- 14 болгарских перца
- 8 -10 помидоров
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- соль, сахар, перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Перец помойте и запеките.
2. Помидоры натрите на терке или измельчите блендером или мясорубкой, добавьте к порезанному луку и доведите до кипения. Горячий соус посолите, добавьте сахар и специи и тертый чеснок.
3. Выложите в банки перец, сверху залейте соусом и законсервируйте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: