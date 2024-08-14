Болгарский перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, соусов, а также закусок. Еще его можно вкусно консервировать с томатами, луком и морковью.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного маринованного болгарского перца c помидорами и луком.

Ингредиенты:

14 болгарских перца

8 -10 помидоров

2 луковицы

3 зубчика чеснока

соль, сахар, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Перец помойте и запеките.

2. Помидоры натрите на терке или измельчите блендером или мясорубкой, добавьте к порезанному луку и доведите до кипения. Горячий соус посолите, добавьте сахар и специи и тертый чеснок.

3. Выложите в банки перец, сверху залейте соусом и законсервируйте.

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