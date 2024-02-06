Именно на Масленицу можно приготовить много разнообразных блинов. Кроме привычных молочных, это могут быть марокканские. Изделия получаются очень мягкими и пористыми, для них подходит любая начинка.

Идея приготовления марокканских блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Тесто не рвется.

Ингредиенты:

манка – 250 г

мука – 40 г

сахар – 3 ст.л.

соль – 1/4 ч.л.

сухие дрожжи – 5 г

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разрыхлитель – 2 ч.л.

теплая вода – 500 мл

Для начинки:

вишневый конфитюр

шоколадная паста

банан

Но можно любую по вашему вкусу (и сладкую, и соленую).

Способ приготовления:

1. В миску высыпать все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешать.

2. Влить теплую воду (t40).

3. Взбить 2-3 минуты погружным блендером до появления пузырьков и пенки.

4. Накрыть полотенцем и даем постоять 15 минут.

5. Слегка перемешать тесто и жарить блины на среднем огне на разогретой сухой сковороде примерно 3 минуты. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда все они потрескают и поверхность станет матовой – забрать блин из сковородки. Жарить только с одной стороны.

6. На еще горячий блинчик, на непожаренную сторону выложить начинку и скрепить его, как вареник.

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