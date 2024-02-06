Марокканские блины на Масленицу 2024: из какого теста приготовить
Именно на Масленицу можно приготовить много разнообразных блинов. Кроме привычных молочных, это могут быть марокканские. Изделия получаются очень мягкими и пористыми, для них подходит любая начинка.
Идея приготовления марокканских блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Тесто не рвется.
Ингредиенты:
- манка – 250 г
- мука – 40 г
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 1/4 ч.л.
- сухие дрожжи – 5 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- теплая вода – 500 мл
Для начинки:
- вишневый конфитюр
- шоколадная паста
- банан
Но можно любую по вашему вкусу (и сладкую, и соленую).
Способ приготовления:
1. В миску высыпать все сухие ингредиенты (манку, муку, сахар, соль, разрыхлитель, сухие дрожжи) и перемешать.
2. Влить теплую воду (t40).
3. Взбить 2-3 минуты погружным блендером до появления пузырьков и пенки.
4. Накрыть полотенцем и даем постоять 15 минут.
5. Слегка перемешать тесто и жарить блины на среднем огне на разогретой сухой сковороде примерно 3 минуты. Сразу на поверхности появляется много пузырьков, когда все они потрескают и поверхность станет матовой – забрать блин из сковородки. Жарить только с одной стороны.
6. На еще горячий блинчик, на непожаренную сторону выложить начинку и скрепить его, как вареник.
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