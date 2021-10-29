Марокканский салат с тыквой и апельсином: необычным рецептом поделился участник "Адской кухни"
Марокканская кухня достаточно экзотичная для украинцев, но это совершенно не повод не пробовать и не готовить новые, вкусные и необычные блюда.
Участника реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился именно таким рецептом пряного, вкусного и полезного блюда – марокканский салат с апельсином и тыквой.
"В этот салат я добавил нотку локальных продуктов из Украины по сезону. Я смешал апельсины, тыкву, изюм, благодаря этому блюдо может показаться экзотичным, но это вполне нормально для традиционного блюдо марокканской кухни", – рассказывает Александр Громлюк.
Ингредиенты:
бейби ромен – 30 г
тыква – 50 г
кинза – 5 г
лук марс – 5 г
изюм – 10 г
апельсин – 80 г
мед – 10 г
тмин – 1 г
оливковое масло – 10 г
арахис – 3 г
харисса – 10 г
Для хариссы вам понадобятся:
перец чили – 30 г
чеснок – 4 г
кориандр молотый – 1 г
зира молотая – 1 г
соль – 2 г
оливковое масло – 50 г
Способ приготовления:
Берем апельсин и филируем его.
Далее берем бейби ромен и отделяем его от корешка.
Свежую тыкву нарезаем на тонкие полоски и добавляем к ромену и апельсину.
Нарезаем кольцами лук марс, рвем листья кинзы и добавляем в салат.
Изюм замачиваем в воде, хорошо отжимаем от лишней влаги. И так же отправляем в салат.
Готовим заправку: для начала перебиваем блендером до однородной массы все ингредиенты для хариссы. Смешиваем ее с медом, оливковым маслом и тмином.
Заправляем салат.
Выкладываем в тарелку и посыпаем нарезанным арахисом, и поливаем заправкой.
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