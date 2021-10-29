Марокканский салат с тыквой и апельсином: необычным рецептом поделился участник "Адской кухни"

Марокканская кухня достаточно экзотичная для украинцев, но это совершенно не повод не пробовать и не готовить новые, вкусные и необычные блюда.

Участника реалити "Адская кухня" (Новый канал) Александр Громлюк поделился именно таким рецептом пряного, вкусного и полезного блюда – марокканский салат с апельсином и тыквой.

"В этот салат я добавил нотку локальных продуктов из Украины по сезону. Я смешал апельсины, тыкву, изюм, благодаря этому блюдо может показаться экзотичным, но это вполне нормально для традиционного блюдо марокканской кухни", – рассказывает Александр Громлюк.

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Ингредиенты:

бейби ромен – 30 г

тыква – 50 г

кинза – 5 г

лук марс – 5 г

изюм – 10 г

апельсин – 80 г

мед – 10 г

тмин – 1 г

оливковое масло – 10 г

арахис – 3 г

харисса – 10 г

Для хариссы вам понадобятся:

перец чили – 30 г

чеснок – 4 г

кориандр молотый – 1 г

зира молотая – 1 г

соль – 2 г

оливковое масло – 50 г

Способ приготовления:

Берем апельсин и филируем его. Далее берем бейби ромен и отделяем его от корешка. Свежую тыкву нарезаем на тонкие полоски и добавляем к ромену и апельсину. Нарезаем кольцами лук марс, рвем листья кинзы и добавляем в салат. Изюм замачиваем в воде, хорошо отжимаем от лишней влаги. И так же отправляем в салат. Готовим заправку: для начала перебиваем блендером до однородной массы все ингредиенты для хариссы. Смешиваем ее с медом, оливковым маслом и тмином. Заправляем салат. Выкладываем в тарелку и посыпаем нарезанным арахисом, и поливаем заправкой.

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