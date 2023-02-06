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Масленица 2023: делимся рецептом удачного теста для тонких блинов
В Украине Масленица начнется 20 февраля, и продлится до 26 февраля. В эти дни принято готовить блины с разными начинками. Очень важно – сделать удачное тесто, чтобы оно было без комочков.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов, тесто для которых готовится на молоке.
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- мука – 5 ст. л.
- яйца – 3 шт.
- оливковое масло – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- сода – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, всыпьте муку, соль, соду и хорошо взбейте.
2. Добавьте оливковое масло, перемешайте, чтобы не было комочков.
3. Пожарьте блины на хорошо разогретой сковороде.
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