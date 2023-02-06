Масленица 2023: делимся рецептом удачного теста для тонких блинов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Домашние блины

В Украине Масленица начнется 20 февраля, и продлится до 26 февраля. В эти дни принято готовить блины с разными начинками. Очень важно – сделать удачное тесто, чтобы оно было без комочков. 

Вкусные блины 

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов, тесто для которых готовится на молоке. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл
  • мука – 5 ст. л.
  • яйца – 3 шт.
  • оливковое масло – 1 ч. л.
  • соль – щепотка 
  • сода – щепотка 

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, всыпьте муку, соль, соду и хорошо взбейте.

Как приготовить вкусные блины с содой

2. Добавьте оливковое масло, перемешайте, чтобы не было комочков. 

Приготовление блинов

3. Пожарьте блины на хорошо разогретой сковороде.

Домашние блины

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