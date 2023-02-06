В Украине Масленица начнется 20 февраля, и продлится до 26 февраля. В эти дни принято готовить блины с разными начинками. Очень важно – сделать удачное тесто, чтобы оно было без комочков.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов, тесто для которых готовится на молоке.

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Ингредиенты:

молоко – 250 мл

мука – 5 ст. л.

яйца – 3 шт.

оливковое масло – 1 ч. л.

соль – щепотка

сода – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца с сахаром, добавьте молоко, всыпьте муку, соль, соду и хорошо взбейте.

2. Добавьте оливковое масло, перемешайте, чтобы не было комочков.

3. Пожарьте блины на хорошо разогретой сковороде.

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