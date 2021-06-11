Что привезти из Египта: эксперт назвала ценный продукт

Масло черного тмина, которое производится в Египте, обладает уникальными свойствами. Но этот продукт требует особых условий хранения и его можно смело привозить из путешествия.

Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. Она добавила, что полезными для организма являются и другие масла холодного отжима, которые доступны в Украине.

"Масло черного тмина – это просто обалденная вещь для нашего организма. Оно очищает организм и дезодорирует. Не скажу, что это таблетка от всех болезней. Чтобы увидеть эффект, нужно в принципе вести здоровый образ жизни. Потому что, если вечером вы будете выпивать 100 грамм алкоголя, а утром масло черного тмина, то эффект вряд ли будет", – заметила она.

По словам нутрициолога, масло следует покупать там, где оно производится. В случае с маслом черного тмина это Египет. Но следует учитывать, что срок хранения этого продукта ограничен. Причем, хранить его также необходимо при определенных условиях.

"Масло имеет окислительную особенность. Не любое масло может простоять месяц, два, три. Живое масло холодного отжима, ароматное, которое только что надавили, хранится до 25 дней. Его нужно хранить в холодильнике в стекле, стекло должно быть темным. Нужно соблюдать все правила", – пояснила она.

В этом контексте она порекомендовала покупать в Египте масло черного тмина в капсулах. "Если вы решили привезти из Египта какое-то масло, то лучше привезти масло в капсулах, которое продается в аптеках. Его сразу можно употреблять".

Вместе с тем Дубовик заметила, что и в Украине доступны некоторые виды масел, которые отличаются особой полезностью. В частности, это масла холодного отжима.

"У нас в стране есть потрясающие масла. Это масло расторопши, масло тыквы, масло грецкого ореха, льняное масло и ароматное и вкусное подсолнечное масло – не то, которое сейчас продается у нас в магазине. Да, масла холодного отжима – это не дешевое удовольствие, но они полезны", – подытожила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил рецепт горячего шоколада с маслом какао. В рецепте кроме тертого какао используется молоко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!