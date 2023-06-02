McDonald's запускает программу "Долонька щастя" для поддержки Семейных комнат, обустроенных при детских больницах, где больные дети могут быть рядом с родителями во время лечения. В этом году программа "Долонька щастя" важна как никогда, ведь дети болеют и во время войны, им нужно ощущение дома и защищенности благодаря поддержке самых близких людей, ведь родители для ребенка – и есть дом.

Программа стартует символически 1 июня в День защиты детей и продлится по 30 июня во всех ресторанах McDonald's в Украине. В течение этого периода каждый желающий сможет приобщиться к проекту, приобретая узнаваемый символ благотворительности – бумажную ладошку, или специально введенную в меню новинку – МакПирог яблочный. Всю прибыль с этих продаж McDonald's перечисляет благотворительной организации Фундация Дом Рональда МакДональда для развития и поддержки Семейных комнат, где благодаря пребыванию с родными маленькие пациенты ощущают больше уюта и той эмоциональной связи, которая придает спокойствия и сил для борьбы с болезнью и скорейшего выздоровления.

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Приобрести продукцию можно во всех ресторанах McDonald's, работающих в Украине, и во всех каналах продаж: в ресторанах на кассе и в терминалах, на МакДрайве, через экспресс-окно или при заказе доставки, добавив указанные товары к заказу.

McDonald's, как многолетний партнер Фундации в Украине, поддерживает его в развитии Семейных комнат Рональда Макдональда в крупнейших государственных детских больницах Украины. В этих комнатах родители и родственники маленьких пациентов могут отдохнуть, перекусить и провести время с ребенком в игровой зоне почти как дома, а пребывание для родных бесплатное, в некоторых случаях они могут проживать там недели и даже месяцы. Такие семейные комнаты работают в детских больницах Киева, Львова, Винницы, Ровно и Сум.

Компания всегда помогает общинам там, где может быть наиболее эффективной, и тем, что наиболее необходимо для людей. McDonald's реализует благотворительную программу "Долонька щастя" уже более 20 лет. А с началом вторжения компания расширила сотрудничество с Фундацией Дом Рональда МакДональда: вместе с ней и при активном волонтерском участии сотрудников поддерживает украинцев, оказавшихся в затруднительном положении из-за военных действий. Пострадавшим украинским семьям волонтеры собирают и передают продуктовые наборы, а государственным больницам – современное оборудование для лечения миновзрывных ран и операционных. По этим программам оказана помощь более чем на 100 млн грн.