Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
9
Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда

Комфорт фуд – это пища, вызывающая сентиментальные воспоминания, связанные с детством. Обычно такая еда отличается ярким вкусом и калорийностью.

Рецептом такой еды поделилась фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала как приготовить сытный и вкуснейший мясной хлебец.

Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда

Ингредиенты на форму 20х10 см

  • Фарш – 800 гр
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 5 зуб
  • Петрушка – пучок
  • Яйца – 2 шт
Видео дня
  • Панировочные сухари – 70 гр
  • Молоко – 100 мл
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Паприка

Ингредиенты для соуса

  • Кетчуп – 100 гр
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сухой чеснок
  • Сухой лук
  • Копченая паприка

Способ приготовления

1.Лук вместе с чесноком перебиваем блендером и добавляем несколько ложек холодной воды.

2. Измельчаем зелень.

3. Все ингредиенты смешиваем с фаршем.

Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда

4. Форму для выпечки застилаемого пергаментом.

5. Получившуюся массу перекладываем в форму и утрамбовываем.

Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

7. За это время готовим соус. Смешиваем все ингредиенты.

8. Достаем из холодильника хлебец, смазываем соусом и отправляем допекаться еще в течение 15 минут.

Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда

9. При подаче снова поливаем соусом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты хлебцев:

Сейчас мы готовим

Все рецепты