Комфорт фуд – это пища, вызывающая сентиментальные воспоминания, связанные с детством. Обычно такая еда отличается ярким вкусом и калорийностью.

Рецептом такой еды поделилась фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала как приготовить сытный и вкуснейший мясной хлебец.

Ингредиенты на форму 20х10 см

Фарш – 800 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 5 зуб

Петрушка – пучок

Яйца – 2 шт

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Панировочные сухари – 70 гр

Молоко – 100 мл

Кетчуп – 2 ст.л.

Соль

Перец

Паприка

Ингредиенты для соуса

Кетчуп – 100 гр

Уксус – 1 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль

Перец

Сухой чеснок

Сухой лук

Копченая паприка

Способ приготовления

1.Лук вместе с чесноком перебиваем блендером и добавляем несколько ложек холодной воды.

2. Измельчаем зелень.

3. Все ингредиенты смешиваем с фаршем.

4. Форму для выпечки застилаемого пергаментом.

5. Получившуюся массу перекладываем в форму и утрамбовываем.

6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

7. За это время готовим соус. Смешиваем все ингредиенты.

8. Достаем из холодильника хлебец, смазываем соусом и отправляем допекаться еще в течение 15 минут.

9. При подаче снова поливаем соусом.

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