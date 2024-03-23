Meatloaf или мясной хлебец: простой рецепт питательного комфорта-фуда
Комфорт фуд – это пища, вызывающая сентиментальные воспоминания, связанные с детством. Обычно такая еда отличается ярким вкусом и калорийностью.
Рецептом такой еды поделилась фудблогер Валентина Кущ. В Instagram она рассказала как приготовить сытный и вкуснейший мясной хлебец.
Ингредиенты на форму 20х10 см
- Фарш – 800 гр
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 5 зуб
- Петрушка – пучок
- Яйца – 2 шт
- Панировочные сухари – 70 гр
- Молоко – 100 мл
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Паприка
Ингредиенты для соуса
- Кетчуп – 100 гр
- Уксус – 1 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сухой чеснок
- Сухой лук
- Копченая паприка
Способ приготовления
1.Лук вместе с чесноком перебиваем блендером и добавляем несколько ложек холодной воды.
2. Измельчаем зелень.
3. Все ингредиенты смешиваем с фаршем.
4. Форму для выпечки застилаемого пергаментом.
5. Получившуюся массу перекладываем в форму и утрамбовываем.
6. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
7. За это время готовим соус. Смешиваем все ингредиенты.
8. Достаем из холодильника хлебец, смазываем соусом и отправляем допекаться еще в течение 15 минут.
9. При подаче снова поливаем соусом.
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