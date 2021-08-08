Мечтаете о стройности, молодости и здоровье? Ешьте зелень!

Среди того, что мне нравится в Америке, есть "зеленые стены" – так я называю полки в супермаркетах, на которых выложены горы различной зелени! Ее так много и она такая разная, всех оттенков и глубины! Чтобы не увядала, на нее автоматически каждые несколько минут распыляется вода. Продают ее даже не пучками, а охапками.

Далее текст на языке оригинала.

Я із сумом згадую наші супермаркети, де туго замотані в целофан і перетягнуті гумкою лежать один на одному тонесенькі пучечки петрушки, кропу і зеленої цибульки. Часто прив'ялі, пожовклі сумні, ніби докір совісті.

Видео дня

Не знаю, що має змінитися, щоб і в наших супермаркетих були такі "зелені стіни".

Я б мовчала, але вже вкотре мушу нагадати.

Темно-зелені листові овочі стоять на вершині найкорисніших продуктів на планеті. Без перебільшення. Тому що із всіх груп овочів, досліджених вченими Гарвардського університету, саме зелені овочі найбільше пов'язані зі зниженням ризику основних хронічних захворювань!

Наприклад, кожна порція зелені пов'язана з 20% зниженням ризику інфаркту та інсульту. І це не лише петрушка, кріп та салат, але і капуста кале (кейл), і рукола, і бок-чой, і мангольд, і бадилля буряка.

А ще зелень сильно протидіє процесам старіння в організмі, нормалізує обмін речовин.

Багато з тих, хто худне мріють "розігнати метаболізм", щоб скоріше позбутися від зайвих кілограмів. Але для того, щоб уповільнити старіння, обмін речовин, виявляється, потрібно ... сповільнювати.

- Саме такий ефект дає зниження калорійності – сповільнюється метаболізм. Синтез білків, будівельних блоків нашого організму, стає повільнішим, але більш повноцінним, тому що не відбувається накопичення "дефективного" білка в клітинах, над "ремонтом" якого організм має витрачати енергію та ресурси. При економній роботі клітин більше часу залишається для "ревізії" ДНК. Тобто, по суті, краще йде "ремонт" поломок, і за рахунок цього знижується ризик порушень в організмі, які ведуть до важких захворювань і їх ускладнень.

Зелень має входити до раціону практично кожної людини.

Ясно, що не відрами, але щодня, свіжа та різноманітна.

Тим людям, кому її треба обмежувати, не так багато і навіть їм зовсім трошки потрібно.

Недаремно літо вважається кращою порою для відновлення та зміцнення здоров'я і зелень – одна з пеших у списку корисностей.

Мені дуже пощастило – на моєму городі росте практично вся існуюча корисна зелень, я її намагаюся їсти з кожним прийомом їжі.

А де берете зелень ви?

Самі вирощуєте? Купуєте? На базарі чи в супермаркеті?

Яку найбільше любите?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.