Мед из одуванчиков – очень полезный и содержит в себе большое количество витаминов. Его очень легко приготовить в домашних условиях. Но важно использовать для приготовления молодые одуванчики, сезон которых начинается как раз в конце апреля.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самый простой и вкусный рецепт меда из одуванчиков. Обязательно добавьте в десерт сок лимона, который придает ему особый вкус и свежий аромат.

Ингредиенты:

цветки одуванчика – 300 шт

сахар – 1 кг

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вода – 400 мл

лимон – 1\2 шт

Способ приготовления:

1. В сотейник налить воду и довести до кипения.

2. Насыпать сахар и варить, пока полностью не растворится.

3. Помыть цветы и добавить их в сироп. Варить 25-30 минут.

4. Добавить лимонный сок и варить еще 5 минут. Снять с огня и дать настояться примерно 1 день.

5. Процедить сироп через марлю. Проварить его еще 20-25 минут.

6. Между тем простерелизовать банки и налить мед. Герметично закрыть тару.

Как употреблять мед?

В готовом виде мед из одуванчиков употребляют так же, как и любой другой. Его можно добавлять в чай, намазывать на булочки, хлеб или пироги. Но специалисты рекомендуют есть не больше трех чайных ложек меда в день. Особенно следует быть осторожным, если у вас есть проблемы с ЖКТ, желчным пузырем или склонность к диарее.

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