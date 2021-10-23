Медовая пахлава, которая тает во рту: раскрыты секреты приготовления

Трудно себе представить отдых на море без горячей кукурузы, трубочек со сгущенкой и, конечно, медовой пахлавы. Вкусная, сочная и хрустящая одновременно – она просто тает во рту. Для тех, кто соскучился по пляжу, но будет там еще не скоро – есть замечательная идея.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить медовую пахлаву, опираясь на рецепты экспертов. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Пахлава по рецепту Евгения Клопотенка, которым он поделился на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Тесто фило – 450 г

Грецкие орехи – 450 г

Молотая корица – 1 \ 2 ч. л.

Соль – 1 \ 4 ч. л.

Сливочное масло – 200 г

Для сиропа:

Сахар – 200 г

Вода – 200 мл

Мед – 200 г

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Сок лимона – 1 ст. л.

Палочка корицы – 2 шт

Цедра лимона – 1 \ 2 шт

Кардамон – 4 шт

Гвоздика – 1 шт

Способ приготовления:

В сотейнике растопить масло, им нужно будет смазывать листы теста фило. Для сиропа в сотейнике соединить сахар и воду. Добавить мед. Влейте сок лимона. Затем добавить специи: корицу, кардамон и гвоздику. Варить сироп 7-8 минут на небольшом огне, периодически помешивать до полного растворения сахара. Как только начнут образовываться пузырьки, нужно снять с огня. Измельчить орехи. Смешать их с корицей и солью. На противень выложить слой теста. Смазать его сливочным масло. Изложить следующим образом все листья теста. Ножом порезать пахлаву на ромбики. Поставить выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Полить сиропом. Дать пропитаться и остыть в течение 2 часов.

Пахлава по рецепту кулинарного Youtube-канала "Mama Gotuye"

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 500 г

Орехи (любые) – 200 г

Сахар – 100 г + 100 г

Сливочное масло – 60 г

Мед – 1 ст. л.

Вода – 100 мл

Лимонная кислота – щепотка

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Измельчить орехи. Порезать и раскатать тесто необходимого размера. Намазать первый слой и посыпать орехами. Повторить так со всеми листьями теста. Порезать пахлаву ромбиками и поставить выпекаться при температуре 180 градусов примерно 60 минут. Для сиропа смешать в кастрюле воду, сахар, соль и лимонную кислоту. Добавить мед. Варить до появления пузырьков. Полить сиропом пахлаву. Дать пропитаться и остыть.

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