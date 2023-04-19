Медовик без раскачки коржей за 30 минут: как вкусно приготовить сметанный торт
Медовик – самый вкусный домашний торт, который традиционно готовят со сметанным кремом. Готовить его можно в духовке и даже на сковороде, в некоторых случаях не нужно даже раскатывать коржи.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бисквитного медовика со вкусным сметанным кремом, который вы приготовите за 30 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 5шт
- сахара – 50 г
- мед – 1 ст.
- сливочное масло – 2 ст. л.
- масло без запаха – 3 ст. л.
- сода – 1 ч. л. + уксус – 1 ст. л.
- мука – 2 ст. по 200 мл
Крем:
- сметана – 400 г
- маскарпоне – 200 г
- сахар – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления коржей нужно взбить яйца с сахаром до пышной массы.
2. Добавить остальные ингредиенты, в конце – муку и соду гашенную уксусом. Вымешать тесто, оно получается густое как сметана.
3. Полученное тесто равномерно вылить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 170 градусов 20 минут. Готовый корж охладить и разделить на две разные части.
4. Для крема нужно смешать необходимые ингредиенты и взбить в пышную массу.
6. Смазать два коржа кремом, оставшийся крем выложить сверху. По желанию посыпать орехами. Дать торту настояться.
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