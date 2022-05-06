Медовик, для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый рецепт
Медовик – это вкуснейший домашний торт на основе нежных медовых коржей и сливочного крема. И хоть приготовить десерт совсем не тяжело и справится с ним каждая хозяйка, но долго возиться с коржами мало кто любит. Поэтому существует очень удобная альтернатива.
Фудблогер Шумак Инна (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом торта Медовика, для которого не нужно раскатывать коржы.
Ингредиенты:
яйца – 5 шт
сахар – 160 г
мед – 160 г
сливочное масло – 80 г
мука – 220 г
соды – 1 ч. л.
соль – щепотка
Крем:
сметана
сахар
ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром и солью.
2. Мед растопить с содой и сливочным маслом, пока масса не станет белой.
3. Получившуюся массу смешать с яичной.
4. Постепенно добавить муку. Замесить тесто. Оно должно быть густым как сметана.
5. Противень застелить пергаментом и вылить половину теста.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
7. По такой же технологии испечь второй корж.
8. Каждый готовый корж разрезать на 2 части и подровнять бока. Должно получиться 4 коржа.
9. Смешать ингредиенты крема и перемазать торт.
10. Оставшиеся сухие края размять в крошку и украсить торт.
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