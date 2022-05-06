Медовик, для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Медовик, для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый рецепт

Медовик – это вкуснейший домашний торт на основе нежных медовых коржей и сливочного крема. И хоть приготовить десерт совсем не тяжело и справится с ним каждая хозяйка, но долго возиться с коржами мало кто любит. Поэтому существует очень удобная альтернатива.

Фудблогер Шумак Инна (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом торта Медовика, для которого не нужно раскатывать коржы.

Рецепт ленивого Медовика без раскатки коржей

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт

  • сахар – 160 г

  • мед – 160 г

  • сливочное масло – 80 г

  • мука – 220 г

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  • соды – 1 ч. л.

  • соль – щепотка

Ленивый рецепт Медовика

Крем:

  • сметана

  • сахар

  • ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и солью.

2. Мед растопить с содой и сливочным маслом, пока масса не станет белой.

Как быстро приготовить медовые коржи для Медовика

3. Получившуюся массу смешать с яичной.

4. Постепенно добавить муку. Замесить тесто. Оно должно быть густым как сметана.

5. Противень застелить пергаментом и вылить половину теста.

Медовик со сметанным кремом

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

7. По такой же технологии испечь второй корж.

Как быстро приготовить Медовик

8. Каждый готовый корж разрезать на 2 части и подровнять бока. Должно получиться 4 коржа.

9. Смешать ингредиенты крема и перемазать торт.

10. Оставшиеся сухие края размять в крошку и украсить торт.

Классический рецепт Медовика

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