Медовик – это вкуснейший домашний торт на основе нежных медовых коржей и сливочного крема. И хоть приготовить десерт совсем не тяжело и справится с ним каждая хозяйка, но долго возиться с коржами мало кто любит. Поэтому существует очень удобная альтернатива.

Фудблогер Шумак Инна (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом торта Медовика, для которого не нужно раскатывать коржы.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

сахар – 160 г

мед – 160 г

сливочное масло – 80 г

мука – 220 г

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соды – 1 ч. л.

соль – щепотка

Крем:

сметана

сахар

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и солью.

2. Мед растопить с содой и сливочным маслом, пока масса не станет белой.

3. Получившуюся массу смешать с яичной.

4. Постепенно добавить муку. Замесить тесто. Оно должно быть густым как сметана.

5. Противень застелить пергаментом и вылить половину теста.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

7. По такой же технологии испечь второй корж.

8. Каждый готовый корж разрезать на 2 части и подровнять бока. Должно получиться 4 коржа.

9. Смешать ингредиенты крема и перемазать торт.

10. Оставшиеся сухие края размять в крошку и украсить торт.

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