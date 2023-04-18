"Медовик", для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
'Медовик', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

"Медовик" с уверенностью можно назвать десертом поколений. Этот торт готовят в большие праздники и просто на теплые семейные встречи. В классическом варианте медовые коржи тонко раскатываются и промазываются сливочным кремом. Но можно воспользоваться более простым вариантом.

Идея приготовления ленивого торта "Медовик" опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Крем для десерта готовится на основе сгущенки.

''Медовик'', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

Ингредиенты:

  • 160 сливочного масла
  • 180 г меда
  • 1,5 ч.л соды
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  • 4 яйца
  • 130 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • мука 250 г

Способ приготовления:

''Медовик'', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

1. В кастрюле растапливаем масло с медом, солью, сахаром и добавляем соду, мешаем, охлаждаем.

2. Сюда вводим яйца и муку.

''Медовик'', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

3. Выливаем на пергамент, выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов.

4. Для крема перемешать сметану и сгущенку.

''Медовик'', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

5. От бисквита отрезать края для посыпки.

''Медовик'', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

6. Сам бисквит нарезаем кубиками и собираем, как торт панчо.

''Медовик'', для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта

7. Сверху украшаем крошками.

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