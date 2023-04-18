"Медовик" с уверенностью можно назвать десертом поколений. Этот торт готовят в большие праздники и просто на теплые семейные встречи. В классическом варианте медовые коржи тонко раскатываются и промазываются сливочным кремом. Но можно воспользоваться более простым вариантом.

Идея приготовления ленивого торта "Медовик" опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Крем для десерта готовится на основе сгущенки.

Ингредиенты:

160 сливочного масла

180 г меда

1,5 ч.л соды

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4 яйца

130 г сахара

10 г ванильного сахара

щепотка соли

мука 250 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле растапливаем масло с медом, солью, сахаром и добавляем соду, мешаем, охлаждаем.

2. Сюда вводим яйца и муку.

3. Выливаем на пергамент, выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов.

4. Для крема перемешать сметану и сгущенку.

5. От бисквита отрезать края для посыпки.

6. Сам бисквит нарезаем кубиками и собираем, как торт панчо.

7. Сверху украшаем крошками.

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