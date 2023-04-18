"Медовик", для которого не нужно раскатывать коржи: ленивый вариант десерта
"Медовик" с уверенностью можно назвать десертом поколений. Этот торт готовят в большие праздники и просто на теплые семейные встречи. В классическом варианте медовые коржи тонко раскатываются и промазываются сливочным кремом. Но можно воспользоваться более простым вариантом.
Идея приготовления ленивого торта "Медовик" опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Крем для десерта готовится на основе сгущенки.
Ингредиенты:
- 160 сливочного масла
- 180 г меда
- 1,5 ч.л соды
- 4 яйца
- 130 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- мука 250 г
Способ приготовления:
1. В кастрюле растапливаем масло с медом, солью, сахаром и добавляем соду, мешаем, охлаждаем.
2. Сюда вводим яйца и муку.
3. Выливаем на пергамент, выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов.
4. Для крема перемешать сметану и сгущенку.
5. От бисквита отрезать края для посыпки.
6. Сам бисквит нарезаем кубиками и собираем, как торт панчо.
7. Сверху украшаем крошками.
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