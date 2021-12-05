Зима продолжается; до весны далеко, и весы ненавязчиво задвинуты в темный угол.

Хочется вредной еды – чего-то вкусного, жирного, сладкого, но чтобы не напрягаться и никуда не ходить. В каждом холодильнике, даже не у любителей, припрятана баночка меда. Как бы на случай простуды. Но… медовик – медовый пряник, он же – кекс или коврижка – отличная возможность удовлетворить вредные желания, рассказывая себе о пользе меда и обещая есть его минимум неделю, все равно ведь не сохнет.​​​​​​

Видео дня

Вообще-то, медовик – это хороший рецепт на Рош а-Шана, еврейский Новый Год, который отмечают осенью. Если до праздника почти год, рецепт все равно хороший: кто сказал, что вкусно есть можно только по праздникам?

Нам потребуется стакан меда, по стакану коричневого сахара и крепкого черного чая, 2-3 стакана муки и 3 столовых ложки растительного масла.

Завариваем стакан крепкого черного чая; оставляем остывать.

Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с сахаром: добавляем сахар по чайной ложке и каждый раз вымешиваем минуту.

Добавляем к взбитым белкам желтки, мед и масло; перемешиваем.

Добавляем стакан крепкого чая (не горячего!) и снова перемешиваем.

Наконец, добавляем просеянную муку, вымешиваем тесто и выливаем его в смазанную маслом форму.

Выпекаем один час при температуре 180 градусов.

В итоге получаем ароматнейший медовик типа кекса или коврижки, называйте, как хотите, это очень вкусно с любым названием.

А кто вышел на тропу борьбы с – или за? – фигуру заранее, действительно могут печь медовик в форме для кекса, честно отрезать по тоненькому ломтику в день, поливать сметаной и наслаждаться. Сплошная польза!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.