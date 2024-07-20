"Медовик" – популярный торт из пышных медовых лепешек, о котором знает каждая хозяйка. Такой десерт часто готовят на семейные праздники и на гостинец для родных. Кроме классической рецептуры будет очень вкусно добавить мак и кокосовую стружку.

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Идея приготовления "Медовика" с маком опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Для крема понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты для маково-кокосового коржа:

сухой молотый мак – 125 г

вода или молоко – 230-250 мл.

белки – 3 шт.

мелкий сахар – 130 г

белая кокосовая стружка – 130 г

яйца – 1 г

желтки – 3 шт.

сахар – 140 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 40 г

разрыхлитель – 4 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для медовых лепешек:

яйца – 3 шт.

соль – 1 щепотка

сода – 7 г

сахар – 100 г

мед – 100 г

масло – 100 мл.

кефир жирностью 2,5% – 200 мл.

мука – 280

Ингредиенты для крема:

сливочное масло – 250 г

вареное сгущенку – 300 г

сметана жирностью 25-30% – 200 г

Способ приготовления:

1. До сухого молотого мака долить воду.

2. Перемешивая, на малом огне довести смесь до кипения и проварить несколько минут.

3. Отставить мак, чтобы он остыл.

4. Для кокосовой части от белков отделить желтки.

5. Белки взбить миксером и добавить по чуть-чуть сахар.

6. Сбить до высоких пиков.

7. К белковой массе добавить кокосовую стружку и перемешать ложкой.

8. Из этой массы сформировать 5 полосок и выложить на противень.

9. В миску добавить 1 яйцо, оставшиеся желтки, сахар, ванильный сахар и взбить миксером 5 минут, чтобы масса стала светлой.

10. Охлажденную маковую массу соединить с яичной, перемешать ложкой.

11. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к тесту.

12. Добавить растопленное охлажденное масло

13. Вылить маковое тесто в промежутки между кокосовыми.

14. Корж выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.

15. Для медового коржа соединить яйца, щетку соли, соду, сахар и мед, взбивать миксером 8-10 минут.

16. Добавить масло и кефир жирностью 2,5%, перемешать миксером на малых оборотах, добавить муку и перемешать до однородности.

17. Выпекать 2 коржа при температуре 180 градусов 20-23 минуты.

18. Для крема взбить миксером сливочное масло, далее по столовой ложке добавить вареную сгущенку.

19. Тогда порциями добавить сметану жирностью 25-30%.

20. Сложить торт в следующей последовательности: медовый корж/крем/маково-кокосовый корж/крем/медовый корж/крем.

21. Украсить кокосовой стружкой.

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