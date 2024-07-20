"Медовик" по-новому": добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
12
'Медовик' по-новому': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

"Медовик" – популярный торт из пышных медовых лепешек, о котором знает каждая хозяйка. Такой десерт часто готовят на семейные праздники и на гостинец для родных. Кроме классической рецептуры будет очень вкусно добавить мак и кокосовую стружку.

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Идея приготовления "Медовика" с маком опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Для крема понадобится всего 3 ингредиента.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

Ингредиенты для маково-кокосового коржа:

  • сухой молотый мак – 125 г
  • вода или молоко – 230-250 мл.
  • белки – 3 шт.
  • мелкий сахар – 130 г
  • белая кокосовая стружка – 130 г
  • яйца – 1 г
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 140 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 40 г
  • разрыхлитель – 4 г
  • сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для медовых лепешек:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1 щепотка
  • сода – 7 г
  • сахар – 100 г
  • мед – 100 г
  • масло – 100 мл.
  • кефир жирностью 2,5% – 200 мл.
  • мука – 280

Ингредиенты для крема:

  • сливочное масло – 250 г
  • вареное сгущенку – 300 г
  • сметана жирностью 25-30% – 200 г

Способ приготовления:

1. До сухого молотого мака долить воду.

2. Перемешивая, на малом огне довести смесь до кипения и проварить несколько минут.

3. Отставить мак, чтобы он остыл.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

4. Для кокосовой части от белков отделить желтки.

5. Белки взбить миксером и добавить по чуть-чуть сахар.

6. Сбить до высоких пиков.

7. К белковой массе добавить кокосовую стружку и перемешать ложкой.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

8. Из этой массы сформировать 5 полосок и выложить на противень.

9. В миску добавить 1 яйцо, оставшиеся желтки, сахар, ванильный сахар и взбить миксером 5 минут, чтобы масса стала светлой.

10. Охлажденную маковую массу соединить с яичной, перемешать ложкой.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

11. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к тесту.

12. Добавить растопленное охлажденное масло

13. Вылить маковое тесто в промежутки между кокосовыми.

14. Корж выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

15. Для медового коржа соединить яйца, щетку соли, соду, сахар и мед, взбивать миксером 8-10 минут.

16. Добавить масло и кефир жирностью 2,5%, перемешать миксером на малых оборотах, добавить муку и перемешать до однородности.

17. Выпекать 2 коржа при температуре 180 градусов 20-23 минуты.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

18. Для крема взбить миксером сливочное масло, далее по столовой ложке добавить вареную сгущенку.

19. Тогда порциями добавить сметану жирностью 25-30%.

20. Сложить торт в следующей последовательности: медовый корж/крем/маково-кокосовый корж/крем/медовый корж/крем.

''Медовик'' по-новому'': добавьте в тесто мак и кокосовую стружку

21. Украсить кокосовой стружкой.

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