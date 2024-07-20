"Медовик" по-новому": добавьте в тесто мак и кокосовую стружку
"Медовик" – популярный торт из пышных медовых лепешек, о котором знает каждая хозяйка. Такой десерт часто готовят на семейные праздники и на гостинец для родных. Кроме классической рецептуры будет очень вкусно добавить мак и кокосовую стружку.
Идея приготовления "Медовика" с маком опубликована на странице фудблогера Ольги Кобик (oliakobyk) в Instagram. Для крема понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты для маково-кокосового коржа:
- сухой молотый мак – 125 г
- вода или молоко – 230-250 мл.
- белки – 3 шт.
- мелкий сахар – 130 г
- белая кокосовая стружка – 130 г
- яйца – 1 г
- желтки – 3 шт.
- сахар – 140 г
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 40 г
- разрыхлитель – 4 г
- сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для медовых лепешек:
- яйца – 3 шт.
- соль – 1 щепотка
- сода – 7 г
- сахар – 100 г
- мед – 100 г
- масло – 100 мл.
- кефир жирностью 2,5% – 200 мл.
- мука – 280
Ингредиенты для крема:
- сливочное масло – 250 г
- вареное сгущенку – 300 г
- сметана жирностью 25-30% – 200 г
Способ приготовления:
1. До сухого молотого мака долить воду.
2. Перемешивая, на малом огне довести смесь до кипения и проварить несколько минут.
3. Отставить мак, чтобы он остыл.
4. Для кокосовой части от белков отделить желтки.
5. Белки взбить миксером и добавить по чуть-чуть сахар.
6. Сбить до высоких пиков.
7. К белковой массе добавить кокосовую стружку и перемешать ложкой.
8. Из этой массы сформировать 5 полосок и выложить на противень.
9. В миску добавить 1 яйцо, оставшиеся желтки, сахар, ванильный сахар и взбить миксером 5 минут, чтобы масса стала светлой.
10. Охлажденную маковую массу соединить с яичной, перемешать ложкой.
11. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к тесту.
12. Добавить растопленное охлажденное масло
13. Вылить маковое тесто в промежутки между кокосовыми.
14. Корж выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.
15. Для медового коржа соединить яйца, щетку соли, соду, сахар и мед, взбивать миксером 8-10 минут.
16. Добавить масло и кефир жирностью 2,5%, перемешать миксером на малых оборотах, добавить муку и перемешать до однородности.
17. Выпекать 2 коржа при температуре 180 градусов 20-23 минуты.
18. Для крема взбить миксером сливочное масло, далее по столовой ложке добавить вареную сгущенку.
19. Тогда порциями добавить сметану жирностью 25-30%.
20. Сложить торт в следующей последовательности: медовый корж/крем/маково-кокосовый корж/крем/медовый корж/крем.
21. Украсить кокосовой стружкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: