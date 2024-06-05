"Медовик" с черносливом: рецепт самого удачного теста для десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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'Медовик' с черносливом: рецепт самого удачного теста для десерта

"Медовик" – один из самых вкусных и простых тортов, коржи для которого готовятся с медом. А для крема используйте густую сметану. 

''Медовик'' с черносливом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика", который будет очень нежным. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 60 г меда
  • 50 г масла или маргарина
  • 2 ч л соды
  • 450-500 г муки

Крем:

  • 700 г сметаны 30-30%
  • 200 г сахара
  • 100 г чернослива

Способ приготовления: 

1. Смешайте яйца, сахар, мед, масло, соду, поставьте на водяную баню, нужно чтобы масло и сахар растаяли, постоянно мешать. 

Тесто для торта

2. Снимите с плиты, добавьте муку прямо в теплое тесто, замесите тесто, разделите на 8 частей. 

Как вкусно приготовить торт

3. Раскатайте, переложите на пергамент, сразу вырежьте крышкой, пеките при 180 градусах 5-7 минут. 

Крем для торта

4. Крем: смешайте сметану с сахаром, оставьте на 10 минут, снова перемешайте, чтобы сахар полностью растаял.

Приготовление торта с кремом

5. Чернослив залейте горячей водой, слейте воду. Просушите чернослив и порежьте кубиком.

Приготовление торта

6. Соберите торт и дайте постоять 20 минут, в это время обрезки перебейте блендером.  Торт подровняйте и посыпьте сверху и со стороны крошками. Уже через пол часа торт очень мягкий и вкусный.

Готовый торт

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