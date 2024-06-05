''Медовик'' с черносливом

"Медовик" – один из самых вкусных и простых тортов, коржи для которого готовятся с медом. А для крема используйте густую сметану.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика", который будет очень нежным.

Ингредиенты:

2 яйца

200 г сахара

60 г меда

50 г масла или маргарина

2 ч л соды

450-500 г муки

Крем:

700 г сметаны 30-30%

200 г сахара

100 г чернослива

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, сахар, мед, масло, соду, поставьте на водяную баню, нужно чтобы масло и сахар растаяли, постоянно мешать.

2. Снимите с плиты, добавьте муку прямо в теплое тесто, замесите тесто, разделите на 8 частей.

3. Раскатайте, переложите на пергамент, сразу вырежьте крышкой, пеките при 180 градусах 5-7 минут.

4. Крем: смешайте сметану с сахаром, оставьте на 10 минут, снова перемешайте, чтобы сахар полностью растаял.

5. Чернослив залейте горячей водой, слейте воду. Просушите чернослив и порежьте кубиком.

6. Соберите торт и дайте постоять 20 минут, в это время обрезки перебейте блендером. Торт подровняйте и посыпьте сверху и со стороны крошками. Уже через пол часа торт очень мягкий и вкусный.

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