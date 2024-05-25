Медовик с клубничным конфитюром: вкусный десерт с сезонной ягодой
Медовик – это торт, хорошо знакомый всем с детства. Его можно готовить по классическому рецепту, а можно добавить нотки современности и сезонности. Так, например, сейчас в разгар сезон клубники, поэтому приготовив конфитюр из этой ягоды можно добавить его к медовику, и в результате получить совершенно новое и вкусное блюдо.
Рецептом приготовления медовика с клубничным конфитюром поделилась фудблогер vika marchenko. В Instagram она рассказала, как сделать коржи для торта идеальными.
Ингредиенты для лепешек на форму d20 см
- Сливочное масло – 110 гр
- Мед – 70 гр
- Сахар – 150 гр
- Яйцо – 2 шт
- Сода – 1 ч.л.
- Мука – 410 гр
Ингредиенты для клубничного конфитюра
- Клубника – 400 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
Сахар – 1-2 ст.л.
Ингредиенты для крема
- Сметана 30% – 760 гр
- Сахарная пудра – 80 гр
Способ приготовления
1.Сначала готовим лепешки. Масло, мед, яйца и сахар поставить на водяную баню и помешивая, довести до однородной консистенции.
2. Добавить соду и перемешать. Всыпать просеянную муку и перемешать до однородности. Может показаться, что муки маловато, но это не так. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить до охлаждения.
3. Разделить тесто на 9 частей, которые раскатать между двумя листьями пергамента, вырезать необходимый диаметр, сделать проколы вилкой и выпекать при 160 градусах в течение 4-5 минут до образования золотистого цвета.
4. Готовим клубничный конфитюр. Клубнику порезать и поставить на огонь, чтобы стала мягкая и пустила сок. Пробить блендером.
5. Сахар перемешать с просеянным крахмалом и всыпать в клубничное пюре, проварить до запустения и остудить.
6. Готовим крем. Сметану взбить с сахарной пудрой на высоких абортах миксера.
7. Собираем торт. Перемазываем лепешки кремом. На 2,4 и 6-й корж поверх крема добавлять клубничный конфитюр, но не домазывать до краев.
8. Один корж измельчим в крошку и посыпать торт сверху. Украсить по желанию и отправить в холодильник на ночь.
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