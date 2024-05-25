Медовик – это торт, хорошо знакомый всем с детства. Его можно готовить по классическому рецепту, а можно добавить нотки современности и сезонности. Так, например, сейчас в разгар сезон клубники, поэтому приготовив конфитюр из этой ягоды можно добавить его к медовику, и в результате получить совершенно новое и вкусное блюдо.

Рецептом приготовления медовика с клубничным конфитюром поделилась фудблогер vika marchenko. В Instagram она рассказала, как сделать коржи для торта идеальными.

Ингредиенты для лепешек на форму d20 см

Сливочное масло – 110 гр

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Мед – 70 гр

Сахар – 150 гр

Яйцо – 2 шт

Сода – 1 ч.л.

Мука – 410 гр

Ингредиенты для клубничного конфитюра

Клубника – 400 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Сахар – 1-2 ст.л.

Ингредиенты для крема

Сметана 30% – 760 гр

Сахарная пудра – 80 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим лепешки. Масло, мед, яйца и сахар поставить на водяную баню и помешивая, довести до однородной консистенции.

2. Добавить соду и перемешать. Всыпать просеянную муку и перемешать до однородности. Может показаться, что муки маловато, но это не так. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить до охлаждения.

3. Разделить тесто на 9 частей, которые раскатать между двумя листьями пергамента, вырезать необходимый диаметр, сделать проколы вилкой и выпекать при 160 градусах в течение 4-5 минут до образования золотистого цвета.

4. Готовим клубничный конфитюр. Клубнику порезать и поставить на огонь, чтобы стала мягкая и пустила сок. Пробить блендером.

5. Сахар перемешать с просеянным крахмалом и всыпать в клубничное пюре, проварить до запустения и остудить.

6. Готовим крем. Сметану взбить с сахарной пудрой на высоких абортах миксера.

7. Собираем торт. Перемазываем лепешки кремом. На 2,4 и 6-й корж поверх крема добавлять клубничный конфитюр, но не домазывать до краев.

8. Один корж измельчим в крошку и посыпать торт сверху. Украсить по желанию и отправить в холодильник на ночь.

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