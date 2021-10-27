Медовик за 30 минут без заморочек: как приготовить десерт по-новому

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
3,2 т.
Домашний медовик за 30 минут

Кто же не любит хорошо приготовленный ароматный медовик, еще и со вкусным масленым кремом – мало таких найдется. Лучше всего готовить его самостоятельно дома, только так вы будете уверены в его безопасности.

Популярный фудблогер Ольга Матвей поделилось на своем YouTube-канале рецептом ленивого медовика, который всегда получится удачным и всего лишь за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как приготовить дома вкусный медовик

Ингредиенты:

Видео дня

  • Масло сливочное – 300 г

  • Сахар – 180 г

  • Мед – 4 ст. л.

  • Сода – 2 ч. л.

  • Яйца – 4 шт.

  • Мука – 400 г

  • Печенье – 200 г

  • Сметана 20% 1,5 – 2 литра

  • Сахарная пудра – 200 г

  • Ванилька – щепотка

  • Загуститель для сметаны по пропорции на упаковке

Домашний медовик

Способ приготовления:

  1. Возьмите кастрюлю с толстым дном, бросьте сливочное масло, добавьте сахар, мед и растопите до однородного состояния. Обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело, когда смесь начнет пениться – снимите с огня и дайте массе немного остыть.

  2. Далее – добавляйте яйца по одному, обязательно сразу перемешивайте, чтобы они не свернулись.

  3. После добавьте муку, хорошо перемешайте, чтобы оно было однородным, без комков и добавьте гашенную соду, снова перемешайте.

  4. Возьмите два противня, застелите их обязательно пергаментом и вылейте тесто, хорошо распределите его и отправьте выпекаться на 5-7 минут при 180 С.

  5. Достаньте готовые коржи, отрежьте края, а сами коржи разрежьте пополам.

  6. Крошка для посылки: остатки краев переложите в блендер вместе с печеньем и хорошо перебейте.

  7. Крем: смешайте сметану с сахарной пудрой, экстрактом ванили и добавьте загуститель, хорошо перемешайте.

  8. Собираем торт: первый слой – крем, переложите на него корж, далее – крем, снова кожи и крем, бока присыпьте крошкой и отправьте его в холодильник на несколько часов.

Этот десерт станет прекрасным дополнением к чаю, кофе и какао.

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