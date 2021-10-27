Медовик за 30 минут без заморочек: как приготовить десерт по-новому

Кто же не любит хорошо приготовленный ароматный медовик, еще и со вкусным масленым кремом – мало таких найдется. Лучше всего готовить его самостоятельно дома, только так вы будете уверены в его безопасности.

Популярный фудблогер Ольга Матвей поделилось на своем YouTube-канале рецептом ленивого медовика, который всегда получится удачным и всего лишь за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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Масло сливочное – 300 г

Сахар – 180 г

Мед – 4 ст. л.

Сода – 2 ч. л.

Яйца – 4 шт.

Мука – 400 г

Печенье – 200 г

Сметана 20% 1,5 – 2 литра

Сахарная пудра – 200 г

Ванилька – щепотка

Загуститель для сметаны по пропорции на упаковке

Способ приготовления:

Возьмите кастрюлю с толстым дном, бросьте сливочное масло, добавьте сахар, мед и растопите до однородного состояния. Обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело, когда смесь начнет пениться – снимите с огня и дайте массе немного остыть. Далее – добавляйте яйца по одному, обязательно сразу перемешивайте, чтобы они не свернулись. После добавьте муку, хорошо перемешайте, чтобы оно было однородным, без комков и добавьте гашенную соду, снова перемешайте. Возьмите два противня, застелите их обязательно пергаментом и вылейте тесто, хорошо распределите его и отправьте выпекаться на 5-7 минут при 180 С. Достаньте готовые коржи, отрежьте края, а сами коржи разрежьте пополам. Крошка для посылки: остатки краев переложите в блендер вместе с печеньем и хорошо перебейте. Крем: смешайте сметану с сахарной пудрой, экстрактом ванили и добавьте загуститель, хорошо перемешайте. Собираем торт: первый слой – крем, переложите на него корж, далее – крем, снова кожи и крем, бока присыпьте крошкой и отправьте его в холодильник на несколько часов.

Этот десерт станет прекрасным дополнением к чаю, кофе и какао.

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