Медовик за 30 минут без заморочек: как приготовить десерт по-новому
Кто же не любит хорошо приготовленный ароматный медовик, еще и со вкусным масленым кремом – мало таких найдется. Лучше всего готовить его самостоятельно дома, только так вы будете уверены в его безопасности.
Популярный фудблогер Ольга Матвей поделилось на своем YouTube-канале рецептом ленивого медовика, который всегда получится удачным и всего лишь за 30 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Масло сливочное – 300 г
Сахар – 180 г
Мед – 4 ст. л.
Сода – 2 ч. л.
Яйца – 4 шт.
Мука – 400 г
Печенье – 200 г
Сметана 20% 1,5 – 2 литра
Сахарная пудра – 200 г
Ванилька – щепотка
Загуститель для сметаны по пропорции на упаковке
Способ приготовления:
Возьмите кастрюлю с толстым дном, бросьте сливочное масло, добавьте сахар, мед и растопите до однородного состояния. Обязательно помешивайте, чтобы ничего не пригорело, когда смесь начнет пениться – снимите с огня и дайте массе немного остыть.
Далее – добавляйте яйца по одному, обязательно сразу перемешивайте, чтобы они не свернулись.
После добавьте муку, хорошо перемешайте, чтобы оно было однородным, без комков и добавьте гашенную соду, снова перемешайте.
Возьмите два противня, застелите их обязательно пергаментом и вылейте тесто, хорошо распределите его и отправьте выпекаться на 5-7 минут при 180 С.
Достаньте готовые коржи, отрежьте края, а сами коржи разрежьте пополам.
Крошка для посылки: остатки краев переложите в блендер вместе с печеньем и хорошо перебейте.
Крем: смешайте сметану с сахарной пудрой, экстрактом ванили и добавьте загуститель, хорошо перемешайте.
Собираем торт: первый слой – крем, переложите на него корж, далее – крем, снова кожи и крем, бока присыпьте крошкой и отправьте его в холодильник на несколько часов.
Этот десерт станет прекрасным дополнением к чаю, кофе и какао.
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