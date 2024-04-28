Медовые кексы – это отличный десерт к кофе или чаю, который также удобно брать с собой. Эта ароматная выпечка имеет хрустящую сахарную корочку, одновременно оставаясь нежной внутри.

Рецептом приготовления таких медовых кексов поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы медовые кексы приобрели именно такую структуру.

Ингредиенты

Сливочное масло – 80 гр

Сахар – 50 гр

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Мед – 150 гр

Желтки – 2 шт

Сметана – 125 гр

Мука – 200 гр

Корица – 1 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и медом.

2. Добавляем желтки и сметану. Взбиваем.

3. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, корицу, соду. Высыпаем в жидкие ингредиенты и взбиваем до однородности.

4. Распределяем тесто по формам и отправляем в предварительно разогретую до 170° духовку на 25-30 минут.

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