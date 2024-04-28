Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день

Медовые кексы – это отличный десерт к кофе или чаю, который также удобно брать с собой. Эта ароматная выпечка имеет хрустящую сахарную корочку, одновременно оставаясь нежной внутри.

Рецептом приготовления таких медовых кексов поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы медовые кексы приобрели именно такую структуру.

Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 80 гр
  • Сахар – 50 гр
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  • Мед – 150 гр
  • Желтки – 2 шт
  • Сметана – 125 гр
  • Мука – 200 гр
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и медом.

Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день

2. Добавляем желтки и сметану. Взбиваем.

Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день

3. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, корицу, соду. Высыпаем в жидкие ингредиенты и взбиваем до однородности.

Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день

4. Распределяем тесто по формам и отправляем в предварительно разогретую до 170° духовку на 25-30 минут.

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