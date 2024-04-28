Медовые кексы с хрустящей сахарной корочкой: легкий рецепт на каждый день
Медовые кексы – это отличный десерт к кофе или чаю, который также удобно брать с собой. Эта ароматная выпечка имеет хрустящую сахарную корочку, одновременно оставаясь нежной внутри.
Рецептом приготовления таких медовых кексов поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, что нужно сделать, чтобы медовые кексы приобрели именно такую структуру.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 80 гр
- Сахар – 50 гр
- Мед – 150 гр
- Желтки – 2 шт
- Сметана – 125 гр
- Мука – 200 гр
- Корица – 1 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром и медом.
2. Добавляем желтки и сметану. Взбиваем.
3. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, корицу, соду. Высыпаем в жидкие ингредиенты и взбиваем до однородности.
4. Распределяем тесто по формам и отправляем в предварительно разогретую до 170° духовку на 25-30 минут.
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