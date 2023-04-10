Паски для пасхального стола можно готовить из разного теста, а также из творога. Еще их можно выпекать в мультиварке. Для яркого вкуса можно в тесто добавить вымоченные в роме или соке цитрусовых сухофрукты, шоколад, мед, карамель, сгущенное молоко.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных медовых пасок, которые будут очень ароматными и не сухими.

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Ингредиенты:

мука – 500 г

молоко – 180 г

прессованные дрожжи – 25 г

мед – 100 г

яйца – 4 шт.

сливочное масло – 110 г

соль – 0,5 ч. л.

цедра одного лимона

сахар – 1 ст. л.

ваниль – 1 пакет

изюм и цукаты – 170-200 г

апельсиновый сок

ром

Способ приготовления:

1. Тесто: в теплое молоко добавьте сахар, дрожжи и 2 ложки муки из общего количества, перемешайте и оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с солью, добавьте жидкий мед, взбейте еще раз в пышную массу и добавьте опару, ванилин, цедру лимона, муку и замесите тесто. Когда тесто будет однородным, добавьте растопленное сливочное масло, каждый раз хорошо вымешивая его.

2. Изюм с цукатами залейте апельсиновым соком, после хорошо обсушите бумажными полотенцами, смешайте с двумя ложками муки, добавьте в тесто и хорошо вымешайте.

3. Переложите тесто в миску, накройте крышкой или пленкой и оставьте на час на столе. Затем переставьте в холодильник на 8-12 часов, лучше на ночь.

4. Готовое тесто достаньте из холодильника и дайте постоять час, чтобы оно стало комнатной температуры. После переложите его на рабочую поверхность, усыпанную мукой и хорошо руками вымесите. Разделите тесто на кусочки, скатайте в плотные шарики и выложите в формы, заполняя их на 0,3-0,5 высоты, обязательно накройте полотенцем и оставьте на 1,2-2 часа, чтобы тесто подошло почти к краям форм.

5. Выпекайте паски 30-35 минут при 180 С.

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