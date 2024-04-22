В любой день человек может захотеть съесть вкусный десерт, запив его ароматным чаем или кофе. Но во время Великого поста далеко не все десерты можно есть в пищу, ведь в их состав входят запрещенные продукты.

Именно поэтому фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления медового кекса с орехами, который можно употреблять в пост. В его состав входят только постные ингредиенты.

Ингредиенты

Сахар – 70 гр

Вода – 100 мл (можно заменить апельсиновым фрешом)

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Цедра апельсина – 1 шт

Масло растительное – 50 мл

Мед – 50 гр

Мука – 150 гр

Миндальная мука – 50 гр (или любая другая ореховая)

Разрыхлитель – 6 гр

Грецкий орех – 50 гр (или любой другой)

Способ приготовления

1. Горячую воду смешиваем с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой.

2. Пшеничную муку смешиваем с ореховой мукой, разрыхлителем и корицей. Сочетаем обе смеси. Смешиваем или пробиваем блендером.

3. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и присыпаем мукой.

4. На дно формы выкладываем слой орехов пекан (или других).

5. Осторожно выкладываем тесто, следя, чтобы орехи не смешались с ним.

6. Выпекаем в течение 30-35 минут при 170 градусах. Готовность проверяем зубочисткой.

7. Горячий кекс достаем из формы и даем полностью остыть.

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