Медовый кекс с орехами: десерт к чаю во время Великого поста
В любой день человек может захотеть съесть вкусный десерт, запив его ароматным чаем или кофе. Но во время Великого поста далеко не все десерты можно есть в пищу, ведь в их состав входят запрещенные продукты.
Именно поэтому фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления медового кекса с орехами, который можно употреблять в пост. В его состав входят только постные ингредиенты.
Ингредиенты
- Сахар – 70 гр
- Вода – 100 мл (можно заменить апельсиновым фрешом)
- Цедра апельсина – 1 шт
- Масло растительное – 50 мл
- Мед – 50 гр
- Мука – 150 гр
- Миндальная мука – 50 гр (или любая другая ореховая)
- Разрыхлитель – 6 гр
- Грецкий орех – 50 гр (или любой другой)
Способ приготовления
1. Горячую воду смешиваем с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой.
2. Пшеничную муку смешиваем с ореховой мукой, разрыхлителем и корицей. Сочетаем обе смеси. Смешиваем или пробиваем блендером.
3. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и присыпаем мукой.
4. На дно формы выкладываем слой орехов пекан (или других).
5. Осторожно выкладываем тесто, следя, чтобы орехи не смешались с ним.
6. Выпекаем в течение 30-35 минут при 170 градусах. Готовность проверяем зубочисткой.
7. Горячий кекс достаем из формы и даем полностью остыть.
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