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Меню на Масленицу: большой гайд по блинам

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Приближается Масленица, а это значит, что пора закупать муку и готовить сковородки для блинов. В 2021 году праздник выпадает на 14 марта, а масленичная неделя стартует 8 марта.

Редакция FoodOboz рассказывает о разных видах блинов со всего мира, делится всевозможными рецептами теста на воде, кефире, молоке и сыворотке, а также дает советы, с чем подавать блинчики и какую начинку можно завернуть в тонкие пласты теста.

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Виды блинов

Начнем с разновидности блинов. Это блюдо в том или ином виде можно найти у любого народа, который использует муку. Блинчики из тонкого теста, которое готовится из пшеничной муки, в украинской кухне называют млинцями – речь идет о пустых блинах, которые подают с какими-то соусами. Если в них заворачивают начинку и складывают конвертом или роллом, то такое блюдо в Украине называют налистники.

В Италии и Франции блины готовят по схожему рецепту. Во Франции такое блюдо называется крепы или креп сюзетт, в Италии – креспелле. А вот популярные панкейки – это американский вариантов блинов. По виду они представляют нечто среднее между нашими оладьями и блинами: такие же пухленькие как оладушки, но больше в диаметре.

К слову недавно британские ученые сравнили самые популярные рецепты панкейков из интернета и с помощью программы искусственного интеллекта Monolith вывели самый лучший способ приготовления. Рецепт с идеальными пропорциями ингредиентов можно посмотреть здесь.

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Тесто для блинов

Тесто для блинов – непаханное поле для экспериментов. Во-первых, как мы уже говорили, все зависит от разновидности блинов, которые вы готовите. Если, к примеру, вы захотите приготовить индийскую досу – хрустящие блинчики, популярные у народов Южной Индии – то здесь вам понадобится смесь рисовой и чечевичной муки.

Если же говорить об обычных тонких блинчиках, то их можно приготовить как на молоке, так и на кефире, сыворотке или воде. Или даже на кислом молоке.

Можно вообще приготовить абсолютно веганские блины: то есть без яиц, молока или кефира. Да, мы знаем, что на первый взгляд это звучит как фантастика. Однако, поверьте, это только на первый взгляд: приготовить вкусные блинчики без этих ингредиентов вполне реально. Вот здесь можно почитать про абсолютно постный (или веганский – называйте как хотите) вариант блинчиков.

Кроме того, можно приготовить блинчики по рецепту известного британского шефа и телеведущего Джейми Оливера. Тонкие французские крепы Джейми готовит на молоке и уверяет, что тесто по его рецепту – универсальное, его можно использовать как со сладкой, так и соленой начинкой.

Еще можно приготовить "королевские блинчики" от Елизаветы II: рецептом этого блюда в конце 50-х Ее Величество лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

А если вам хочется ярких красок в жизни, можно приготовить цветные блины: уверены, что красное, желтое и зеленое тесто не оставит равнодушным ни вас, ни ваших родных.

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Начинка для блинов

Начинка и всяческие добавки для блинов – еще одно бескрайнее поле для кулинарных экспериментов.

Сладкие блины – например, с творогом, вишней, бананом, маком или с яблоками – станут отличным завтраком или десертом к чаю. Блины с соленой начинкой – с курицей, ливером, мясом, капустой, грибами и другими добавками – станут полноценным блюдом во время обеда или ужина.

А еще в блинчики можно ничего не заворачивать, подавать пустыми, а к ним – какой-нибудь соус. Например, апельсиновый. Или соленую карамель. Или болоньезе. Или грибной. Или домашний песто. Или что там еще вашей душеньке будет угодно.

Экспериментируйте, в общем.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Масленица
Тег
рецепт
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