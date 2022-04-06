Уже совсем скоро, 24 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Подавляющее большинство хозяек уже приступили к активной подготовке к празднику: убирают и обустраивают свои дома, а также составляют меню. Для многих сегодня актуально, что можно приготовить на пасхальный стол, чтобы было вкусно, сытно и достаточно бюджетно.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку блюд, которые можно приготовить на пасхальный стол.

Паска

Традиционный рецепт паски – подойдет для тех хозяек, которые не привыкли экспериментировать и предпочитают простые и универсальные блюда. Кулич по этому рецепту готовится на основе дрожжевого теста на молоке. Выходит воздушным, красивым, мягким и очень ароматным.

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Паска по-польски – подойдет для тех, кто любит пышный и в меру влажный кулич с невероятным ароматом цедры лимона или апельсина. Особую пикантность блюду придает коньяк.

Сырная паска без муки – для любителей небанальных блюд. Во вкусе такой кулич чем-то напоминает популярный львовский сырник.

Как украсить паску – здесь вы найдете рецепты глазури и меренги для куличей.

Блюда из мяса и птицы

Куриные рулетики с сыром и ветчиной – это легендарное блюдо, которое готовят практически на все застолья. Основа блюда – куриное мясо, в которое заворачивают сыр и ветчину. Причем, начинку вы можете менять, исходя из собственных предпочтений. Подойдет чернослив, крем-сыр, плавленый сыр и грибы.

Буженина запеченная в рукаве – такое блюдо способно затмить все колбасы на праздничном столе. Буженина по этому рецепту получается невероятно вкусной, сочной и пикантной.

Запеченная подбрюшина – это очень доступный рецепт, поскольку для приготовления нужна только свинина и специи. Выходит очень ароматно и пикантно. Само же блюдо выглядит довольно празднично.

Запеченное сало – а это вообще универсальное блюдо на все случаи жизни. Достаточно нафаршировать кусок сала специями и чесноком, как привычный продукт превращается в шедевр. Получается нереально вкусная закуска к хлебу и разным соусам.

Закуски

Картофель в мундире с начинкой сельди – это очень удачное и вкусное сочетание продуктов. Ваши гости не останутся голодными.

Ленивый форшмак – популярное блюдо на основе сельди уже несколько десятилетий не теряет своей актуальности. И это неудивительно, ведь готовится просто и быстро, так же быстро и съедается. Идеально тосты или бутерброды.

Аранчини – за необычным названием скрывается самая простая пикантная закуска на основе риса и сыра. Ее готовят в виде небольших шаров, которые можно есть с соусами.

Салаты

Салат с сыром и апельсинами – блюдо имеет интересный вкус и довольно эффектный внешний вид.

Салат с куриными сердечками – для блюда требуются доступные продукты, которые всегда найдутся в холодильнике. Удачное сочетание продуктов, невероятный вкус и технология приготовления.

Салат с печенью по-грузински – идеальное блюдо для того, чтобы горьковатую печень раскрыть по-новому. В сочетании с овощами, она получается сладковатой, мягкой и нежной.

" Цезарь " по-новому – особенным это блюдо сделает необычный соус из йогурта, а привычное мясо можно заменить на креветки.

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