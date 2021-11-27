Меню на Рождественский пост 2021: топ-5 оригинальных идей

С 28 ноября у всех православных христиан начинается Рождественский пост. Одно из его правил – некоторые ограничения в пище. В частности, в молочных и мясных продуктах.

Редакция FoodOboz подготовила подборку топ-5 постных блюд.

Постные панкейки по рецепту uaplantbased. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст

Вода – 1 ст

Банан – 1 шт

Растительное масло – 2 ст. л.

Сода – щепотка

Соль – щепотка

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Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты, кроме соды.

2. В полученную смесь постепенно наливать воду.

3. Размять банан в пюре и добавить в массу. Перемешать.

4. Налить масло и соду, гашеную уксусом или лимонным соком.

5. Обжарить панкейки с обеих сторон.

Подавать с сиропом или фруктами.

Чечевично-нутовый суп по рецепту lanas_diet. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Оливковое масло – 1 ст. л.

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 4 зубчика

Паприка копченая – 1/4 ч. л.

Тмин – 3/4 ч. л

Томаты – 400 г

Чечевица красная – 90 г

Овощной бульон отвар из нута – 1 л

Тимьян – 1/2 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт

Отварной нут – 400 г

соль – 1 ч. л.

Перец – 1/4 ч. л.

Зеленые овощи свежие/замороженные – 250 г

Зелень

Способ приготовления:

1. Нарезать лук, томаты и чеснок, морковь натереть на терке. Обжарить лук до размягчения.

2. Добавить морковь, чеснок, паприку и тмин. Тушить еще 2 минуты.

3. Добавить томаты, чечевицу, бульон, лавровые листья, соль и перец. Убавить огонь и готовить под крышкой еще 10 минут.

4. Добавить нут и варить еще 10 минут.

5. Достать лавровые листья из супа.

6. Убрать часть супа, взбить его блендером и вылить обратно в кастрюлю.

7. Добавить зеленые овощи и варить до полной готовности.

Подавать с зеленью.

Постный салат "Оливье" по рецепту olha.holovina. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Грибы – 200-300 г

Вареный картофель – 4-5 шт

Вареная морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Консервированный горох – 150 г

Огурец – 1 шт

Постный майонез

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и лук почистить, после чего порезать кубиками.

2. Огурец и грибы порезать произвольно.

3. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить.

Постные пирожки по рецепту sashka.sn. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 700 г

Сухие дрожжи – 10 г

соль – 2 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Вода – 500 мл

Растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1.В емкость добавить 3 ст. л. муки, соль и сахар. Перемешать.

2.Добавить масло и 250 мл кипятка. Перемешать и оставить массу, чтобы она остыла.

3.Добавить остаток охлажденной воды, дрожжи и муку. Замесить тесто.

4.Сформировать шарики небольшого размера. В качестве начинки можно использовать картофель, капусту или варенье.

Постные кабачковые рулетики по рецепту olha.holovina. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт

Морковь – 1-2 шт

Лук – 1 шт

Зелень

Чеснок

Уксус

Соль

Перец

Способ приготовления:

1.Кабачки помыть, очистить и нарезать слайсами.

2.Обжарить с обеих сторон и дать остыть.

3.Между тем приготовить начинку. Морковь натереть, порезать лук и обжарить вместе со специями.

4.Добавить чеснок и немного уксуса. Обжаривать еще 5-7 минут.

5.Добавить зелень.

6. Выложить начинку на слайсы кабачков. По желанию их можно предварительно смазать постным майонезом.

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