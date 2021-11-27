Меню на Рождественский пост 2021: топ-5 оригинальных идей
С 28 ноября у всех православных христиан начинается Рождественский пост. Одно из его правил – некоторые ограничения в пище. В частности, в молочных и мясных продуктах.
Редакция FoodOboz подготовила подборку топ-5 постных блюд.
Постные панкейки по рецепту uaplantbased. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Мука – 1 ст
Вода – 1 ст
Банан – 1 шт
Растительное масло – 2 ст. л.
Сода – щепотка
Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты, кроме соды.
2. В полученную смесь постепенно наливать воду.
3. Размять банан в пюре и добавить в массу. Перемешать.
4. Налить масло и соду, гашеную уксусом или лимонным соком.
5. Обжарить панкейки с обеих сторон.
Подавать с сиропом или фруктами.
Чечевично-нутовый суп по рецепту lanas_diet. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Оливковое масло – 1 ст. л.
Морковь – 1 шт
Лук – 1 шт
Чеснок – 4 зубчика
Паприка копченая – 1/4 ч. л.
Тмин – 3/4 ч. л
Томаты – 400 г
Чечевица красная – 90 г
Овощной бульон отвар из нута – 1 л
Тимьян – 1/2 ч. л.
Лавровый лист – 2 шт
Отварной нут – 400 г
соль – 1 ч. л.
Перец – 1/4 ч. л.
Зеленые овощи свежие/замороженные – 250 г
Зелень
Способ приготовления:
1. Нарезать лук, томаты и чеснок, морковь натереть на терке. Обжарить лук до размягчения.
2. Добавить морковь, чеснок, паприку и тмин. Тушить еще 2 минуты.
3. Добавить томаты, чечевицу, бульон, лавровые листья, соль и перец. Убавить огонь и готовить под крышкой еще 10 минут.
4. Добавить нут и варить еще 10 минут.
5. Достать лавровые листья из супа.
6. Убрать часть супа, взбить его блендером и вылить обратно в кастрюлю.
7. Добавить зеленые овощи и варить до полной готовности.
Подавать с зеленью.
Постный салат "Оливье" по рецепту olha.holovina. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Грибы – 200-300 г
Вареный картофель – 4-5 шт
Вареная морковь – 1 шт
Лук – 1 шт
Консервированный горох – 150 г
Огурец – 1 шт
Постный майонез
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь и лук почистить, после чего порезать кубиками.
2. Огурец и грибы порезать произвольно.
3. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить.
Постные пирожки по рецепту sashka.sn. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Мука – 700 г
Сухие дрожжи – 10 г
соль – 2 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Вода – 500 мл
Растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1.В емкость добавить 3 ст. л. муки, соль и сахар. Перемешать.
2.Добавить масло и 250 мл кипятка. Перемешать и оставить массу, чтобы она остыла.
3.Добавить остаток охлажденной воды, дрожжи и муку. Замесить тесто.
4.Сформировать шарики небольшого размера. В качестве начинки можно использовать картофель, капусту или варенье.
Постные кабачковые рулетики по рецепту olha.holovina. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Кабачок – 2 шт
Морковь – 1-2 шт
Лук – 1 шт
Зелень
Чеснок
Уксус
Соль
Перец
Способ приготовления:
1.Кабачки помыть, очистить и нарезать слайсами.
2.Обжарить с обеих сторон и дать остыть.
3.Между тем приготовить начинку. Морковь натереть, порезать лук и обжарить вместе со специями.
4.Добавить чеснок и немного уксуса. Обжаривать еще 5-7 минут.
5.Добавить зелень.
6. Выложить начинку на слайсы кабачков. По желанию их можно предварительно смазать постным майонезом.
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