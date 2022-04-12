Меренга, глазурь и тесто: как необычно украсить паску
Паска – это главное блюдо светлого праздника Пасхи, которое в этом году христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля. Готовя изделие, каждая хозяйка хочет, чтобы ее паска выглядела как можно лучше. Это можно сделать благодаря глазури, сухофруктам и цукатам, тертому шоколаду и различным кондитерским фигуркам.
Фудблогер, кулинар Светлана Климовская (svitlana_klymovska) на своей странице в Instagram рассказала, как необычно украсить паску с помощью лимонной глазури, меренги и обычного теста.
Лимонная глазурь
По словам фудблогера, в этом способе нет четких пропорций, нужно ориентироваться на количество ваших пасок. Такую лимонную глазурь можно хранить, а при необходимости затем добавить немного сока, размешать и использовать.
Ингредиенты:
сок лимона
сахарная пудра
Способ приготовления:
1. К соку лимона постепенно добавлять сахарную пудру, взбивая при этом миксером (можно воспользоваться обычным венчиком).
2. Взбивать нужно до тех пор, пока масса не будет плотной и густой.
Швейцарская меренга
Ингредиенты:
белки – 3 шт
сахар – 160 г
Способ приготовления:
1. Ингредиенты сложить в миску, которую можно ставить на водяную баню. При этом дно миски не должно контактировать с водой.
2. Массу нагреть и постоянно мешать венчиком, пока сахар не растворится.
3. Снять массу с водяной бани и взбивать миксером на максимальных оборотах примерно 10 мин.
4. Украсить паски меренгой, а сверху обжечь водкой.
Декор тестом
Ингредиенты:
тесто для пасок
желтки – 1 шт
молоко – 10 г
Способ приготовления:
1. Оставшееся тесто от пасок тонко раскатать.
2. Вырезать тонкую полоску и ножом сделать надрезы, словно формируя веточку.
3. Выложить готовый декор на паску.
4. Смазать декор вместе с паской взбитым желтком с молоком.
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