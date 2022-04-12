Паска – это главное блюдо светлого праздника Пасхи, которое в этом году христиане восточного обряда будут отмечать 24 апреля. Готовя изделие, каждая хозяйка хочет, чтобы ее паска выглядела как можно лучше. Это можно сделать благодаря глазури, сухофруктам и цукатам, тертому шоколаду и различным кондитерским фигуркам.

Фудблогер, кулинар Светлана Климовская (svitlana_klymovska) на своей странице в Instagram рассказала, как необычно украсить паску с помощью лимонной глазури, меренги и обычного теста.

Лимонная глазурь

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По словам фудблогера, в этом способе нет четких пропорций, нужно ориентироваться на количество ваших пасок. Такую лимонную глазурь можно хранить, а при необходимости затем добавить немного сока, размешать и использовать.

Ингредиенты:

сок лимона

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. К соку лимона постепенно добавлять сахарную пудру, взбивая при этом миксером (можно воспользоваться обычным венчиком).

2. Взбивать нужно до тех пор, пока масса не будет плотной и густой.

Швейцарская меренга

Ингредиенты:

белки – 3 шт

сахар – 160 г

Способ приготовления:

1. Ингредиенты сложить в миску, которую можно ставить на водяную баню. При этом дно миски не должно контактировать с водой.

2. Массу нагреть и постоянно мешать венчиком, пока сахар не растворится.

3. Снять массу с водяной бани и взбивать миксером на максимальных оборотах примерно 10 мин.

4. Украсить паски меренгой, а сверху обжечь водкой.

Декор тестом

Ингредиенты:

тесто для пасок

желтки – 1 шт

молоко – 10 г

Способ приготовления:

1. Оставшееся тесто от пасок тонко раскатать.

2. Вырезать тонкую полоску и ножом сделать надрезы, словно формируя веточку.

3. Выложить готовый декор на паску.

4. Смазать декор вместе с паской взбитым желтком с молоком.

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