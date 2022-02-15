Если вы решили приготовить дома меренговый рулет, перед этим нужно выбрать удачный рецепт, ведь этот десерт является одним из самых не простых в приготовлении. Самое главное – сделать идеальное тесто и правильно его высушить.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт вкусного меренгового рулета с конфитюром, который вы сможете приготовить дома. Рецепт десерта был опубликован в Telegram-канале " Шедевры кулинарии".

Ингредиенты:

Белки – 5 шт.

Соль – 1/4 ч. л.

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Сахар – 250 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Крахмал – 25 г

Для крема:

Сливочный творожный сыр – 200 г

Сливки (33-35%) – 135 м

Сахарная пудра – 30-40 г

Для малиновой конфитюры:

Замороженная малина – 100 г

Сахар – 1 ч. л.

Крахмал – 1 ч. л.

Ягоды – 100 г

Способ п риготовлени я :

1. Взбейте яйца с солью до пены, добавьте сахар и продолжайте взбивать, чтобы меренга получилась плотного глянцевого состояния.

2. Добавьте после лимонный сок и крахмал, перемешайте миксером, а после еще лопаткой.

3. Выложите готовую меренгу на пергамент и отправьте в духовку при 140-150 с.

Меренга готова, когда сверху на ней появится тонкий хрустящий слой, который при касании пальцем ломается.

4. Для конфитюра: в сотейнике с толстым дном смешиваем малину замороженную, сахар и крахмал, доведите до кипения.

5. Переложите в кондитерский мешок и остудите.

6. Для крема: взбейте сливки, творожный сыр и сахарную пудру.

7. Меренгу переверните, снимите пергамент, выложите крем и конфитюр, сверните рулетом.

8. Готовый рулет заверните в пергамент и уберите в холодильник на 2 часа, после украсьте оставшимся кремом и ягодами.

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