Меренговый рулет: как дома приготовить самый "капризный" десерт – рецепт
Если вы решили приготовить дома меренговый рулет, перед этим нужно выбрать удачный рецепт, ведь этот десерт является одним из самых не простых в приготовлении. Самое главное – сделать идеальное тесто и правильно его высушить.
Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт вкусного меренгового рулета с конфитюром, который вы сможете приготовить дома. Рецепт десерта был опубликован в Telegram-канале " Шедевры кулинарии".
Ингредиенты:
Белки – 5 шт.
Соль – 1/4 ч. л.
Сахар – 250 г
Лимонный сок – 1 ч. л.
Крахмал – 25 г
Для крема:
Сливочный творожный сыр – 200 г
Сливки (33-35%) – 135 м
Сахарная пудра – 30-40 г
Для малиновой конфитюры:
Замороженная малина – 100 г
Сахар – 1 ч. л.
Крахмал – 1 ч. л.
Ягоды – 100 г
Способ п риготовлени я :
1. Взбейте яйца с солью до пены, добавьте сахар и продолжайте взбивать, чтобы меренга получилась плотного глянцевого состояния.
2. Добавьте после лимонный сок и крахмал, перемешайте миксером, а после еще лопаткой.
3. Выложите готовую меренгу на пергамент и отправьте в духовку при 140-150 с.
Меренга готова, когда сверху на ней появится тонкий хрустящий слой, который при касании пальцем ломается.
4. Для конфитюра: в сотейнике с толстым дном смешиваем малину замороженную, сахар и крахмал, доведите до кипения.
5. Переложите в кондитерский мешок и остудите.
6. Для крема: взбейте сливки, творожный сыр и сахарную пудру.
7. Меренгу переверните, снимите пергамент, выложите крем и конфитюр, сверните рулетом.
8. Готовый рулет заверните в пергамент и уберите в холодильник на 2 часа, после украсьте оставшимся кремом и ягодами.
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