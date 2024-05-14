Чем нельзя мыть кухонные ножи

Самый нужный предмет на кухне – нож, который нужно не только тщательно выбирать, но и еще и правильно ухаживать, чтобы он долго прослужил и главное – не был опасным.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и чем мыть и чем категорически нельзя мыть кухонные ножи, чтобы они не стали опасными.

Чем нельзя мыть ножи и почему

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– Лезвия ножей нельзя мыть слишком горячей водой – металл не переносит контакта с кипятком. Если вы моете приборы в посудомоечной машине, рекомендуется выбирать не слишком горячую воду.

– Еще нельзя замачивать ножи, так как длительный контакт с водой приведет к разрушению метала.

– Специалисты утверждают, что по этой же причине инструмент необходимо вытирать сразу после мытья!

– Нельзя оставлять ножи в раковине, особенно если вы перед этим нарезали продукты, содержащие кислоту: лимоны, томаты, лук.

– Ни в коем случае не оставляйте ножи надолго в раковине, погруженными в воду. Это негативно сказывается не только на материале, но и на острие ножа.

Как правильно мыть ножи и чем

– Мыть нужно мягкой кухонной губкой в прохладной воде сразу же после использования.

– Чтобы не подвергать ножи излишним температурным воздействиям, сначала их ополаскивают холодной водой, затем моют теплой, но не горячей!

– Мыть ножи лучше вручную с помощью неабразивных средств и сразу вытирать насухо (использование посудомоечной машины не рекомендуется, это портит ножи).

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