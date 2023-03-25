"Мимоза" без майонеза: как вкусно приготовить салат

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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'Мимоза' без майонеза: как вкусно приготовить салат

Салат "Мимоза" – один из самых вкусных домашних салатов на уровне с оливье и "Шубой". Традиционно в его основе: рыбная консерва, яйца, овощи и майонез. Приготовить такой салат по-новому можно, добавив тунец и сделать блюдо без майонеза.

Фудблогер Анастасия с ником nastya_yizha на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата "Мимоза" с тунцом и без майонеза – вместо него используется вкусный соус на основе филадельфии.

Рецепт ''Мимозы'' с тунцом без майонеза

Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт
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  • морковь – 1 шт
  • яйца – 2 шт
  • зеленый лук – пучок
  • тунец консервированный в собственном соке – 160 г
  • крем-сыр "Филадельфия" или другой сливочный сыр – 175 г
  • молоко – 1-2 ст. л. или сливки – 10-15%
  • соль

Способ приготовления:

1. Картошку, морковь и яйца отварить до готовности.

2. Лук измельчить.

Салат ''Мимоза'' по-новому

3. Смешать крем-сыр и молоко или сливки. Это будет соус для салата.

4. С тунца слить жидкость и размять вилкой.

5. Картошку натереть на терке, выложить в качестве первого слоя. Посолить и полить сеточкой из соуса.

''Мимоза'' с тунцом

6. Выложить тунец и лук. Снова полить сеточкой из соуса.

7. Натереть морковь на терке, выложить наверх лук и полить соусом.

8. Натереть яйца и выложить сверху равномерно. Готовый салат лучше оставить настояться 2-3 часа.

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