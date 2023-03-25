"Мимоза" без майонеза: как вкусно приготовить салат
Салат "Мимоза" – один из самых вкусных домашних салатов на уровне с оливье и "Шубой". Традиционно в его основе: рыбная консерва, яйца, овощи и майонез. Приготовить такой салат по-новому можно, добавив тунец и сделать блюдо без майонеза.
Фудблогер Анастасия с ником nastya_yizha на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата "Мимоза" с тунцом и без майонеза – вместо него используется вкусный соус на основе филадельфии.
Ингредиенты:
- картофель – 2 шт
- морковь – 1 шт
- яйца – 2 шт
- зеленый лук – пучок
- тунец консервированный в собственном соке – 160 г
- крем-сыр "Филадельфия" или другой сливочный сыр – 175 г
- молоко – 1-2 ст. л. или сливки – 10-15%
- соль
Способ приготовления:
1. Картошку, морковь и яйца отварить до готовности.
2. Лук измельчить.
3. Смешать крем-сыр и молоко или сливки. Это будет соус для салата.
4. С тунца слить жидкость и размять вилкой.
5. Картошку натереть на терке, выложить в качестве первого слоя. Посолить и полить сеточкой из соуса.
6. Выложить тунец и лук. Снова полить сеточкой из соуса.
7. Натереть морковь на терке, выложить наверх лук и полить соусом.
8. Натереть яйца и выложить сверху равномерно. Готовый салат лучше оставить настояться 2-3 часа.
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