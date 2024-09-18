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"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса
Салат "Мимоза" – очень простой, бюджетный и легкий салат, основа которого – рыбная консерва, а также овощи, лук, майонез. Для того, чтобы салат был нежным, добавьте плавленный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной "Мимозы", которая очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- 2 картофеля
- банка сардин или тунца (в собственном соку)
- лук маринованный
- 2 моркови
- 2 плавленые сырки
- 3 яйца (разделить на белок и желток)
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь, отварите, яйца и сыр натрите.
2. Лук порежьте мелким кубиком и замаринуйте.
3. Соберите салат слоями, смазывая слои майонезом, сверху присыпьте тертым желтком.
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