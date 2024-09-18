Салат "Мимоза" – очень простой, бюджетный и легкий салат, основа которого – рыбная консерва, а также овощи, лук, майонез. Для того, чтобы салат был нежным, добавьте плавленный сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной "Мимозы", которая очень быстро готовится.

Ингредиенты:

2 картофеля

банка сардин или тунца (в собственном соку)

лук маринованный

2 моркови

2 плавленые сырки

3 яйца (разделить на белок и желток)

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь, отварите, яйца и сыр натрите.

2. Лук порежьте мелким кубиком и замаринуйте.

3. Соберите салат слоями, смазывая слои майонезом, сверху присыпьте тертым желтком.

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