"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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'Мимоза' по-новому: что добавить в салат для оригинального вкуса

Салат "Мимоза" – очень простой, бюджетный и легкий салат, основа которого – рыбная консерва, а также овощи, лук, майонез. Для того, чтобы салат был нежным, добавьте плавленный сыр. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной "Мимозы", которая очень быстро готовится. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 картофеля
  • банка сардин или тунца (в собственном соку)
  • лук маринованный
  • 2 моркови
  • 2 плавленые сырки
  • 3 яйца (разделить на белок и желток)

Способ приготовления: 

1. Картофель, морковь, отварите, яйца и сыр натрите.

Ингредиенты для блюда

2. Лук порежьте мелким кубиком и замаринуйте.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями, смазывая слои майонезом, сверху присыпьте тертым желтком. 

Готовый салат

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