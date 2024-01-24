"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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'Мимоза' по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса

"Мимозу" можно готовить со скумбрией, а также тунцом. Для яркого вкуса можно добавить зеленый лук, плавленный сыр. 

Как приготовить вкусную ''Мимозу''

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" с плавленным сыром и консервированной сардиной. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 1 луковица
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • 2-3 картофелины
  • 2 моркови
  • 2 банка консервированных сардин
  • 120 г плавленого сыра
  • 4 яйца
  • 200-250 г. майонеза

Способ приготовления: 

1. Овощи помойте, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на +-60 минут. Готовые овощи охладите, очистите и натрите на большой терке.

Картофель для блюда

2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, залейте горячей водой и маринуйте 15 минут. После слейте воду и добавьте лук к сардинам.

Маринованный лук

3. Первым слоем выложите картофель и смажьте майонезом, далее выложите сардины с луком и сверху посыпьте натертым плавленым сыром.

Приготовление салата

4. Далее выложите слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Готовый салат

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