"Мимозу" можно готовить со скумбрией, а также тунцом. Для яркого вкуса можно добавить зеленый лук, плавленный сыр.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" с плавленным сыром и консервированной сардиной.

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Ингредиенты:

1 луковица

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ст.л. уксуса

2-3 картофелины

2 моркови

2 банка консервированных сардин

120 г плавленого сыра

4 яйца

200-250 г. майонеза

Способ приготовления:

1. Овощи помойте, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на +-60 минут. Готовые овощи охладите, очистите и натрите на большой терке.

2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, залейте горячей водой и маринуйте 15 минут. После слейте воду и добавьте лук к сардинам.

3. Первым слоем выложите картофель и смажьте майонезом, далее выложите сардины с луком и сверху посыпьте натертым плавленым сыром.

4. Далее выложите слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток. Поставьте в холодильник на несколько часов.

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