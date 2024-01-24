"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса
"Мимозу" можно готовить со скумбрией, а также тунцом. Для яркого вкуса можно добавить зеленый лук, плавленный сыр.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" с плавленным сыром и консервированной сардиной.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
- 2-3 картофелины
- 2 моркови
- 2 банка консервированных сардин
- 120 г плавленого сыра
- 4 яйца
- 200-250 г. майонеза
Способ приготовления:
1. Овощи помойте, смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на +-60 минут. Готовые овощи охладите, очистите и натрите на большой терке.
2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, залейте горячей водой и маринуйте 15 минут. После слейте воду и добавьте лук к сардинам.
3. Первым слоем выложите картофель и смажьте майонезом, далее выложите сардины с луком и сверху посыпьте натертым плавленым сыром.
4. Далее выложите слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток. Поставьте в холодильник на несколько часов.
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