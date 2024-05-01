Салат "Мимоза" – очень простой, легкий и вкусный салат, который готовится с вареных или запеченных овощей, а также обязательным ингредиентом блюда является рыба. Можно брать консервированный тунец, шпроты, сардину, запеченную скумбрию.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мимоза" с тунцем, твердым сыром и синим луком.

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Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Яйца – 6 шт.

Морковь – 5 шт.

Синий лук – 3 шт.

Консервированный тунец – 2 банка

Твердый сыр – 80-100 г

Майонез – 300 г

Соль, черный перец и сухая зелень – по вкусу

Сахар 1 ст. л., соль 1 ч. л. для маринования лука

Способ приготовления:

1. Яйца и картофель отварите. После очистите и натрите на терке.

2. Синий лук нарежьте на мелкий кубик. Высыпьте в тарелку и добавьте сахар и соль и залейте крутым кипятком. Постоять лук должен минимум 5 минут. Затем воду слейте.

3. Соберите салат слоями, между слоями добавляйте немного соли и молотого перца.

Совет: не нужно есть салат сразу. После приготовления лучше всего поставить его в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь.

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