"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса
Салат "Мимоза" – очень простой, легкий и вкусный салат, который готовится с вареных или запеченных овощей, а также обязательным ингредиентом блюда является рыба. Можно брать консервированный тунец, шпроты, сардину, запеченную скумбрию.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мимоза" с тунцем, твердым сыром и синим луком.
Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт.
- Яйца – 6 шт.
- Морковь – 5 шт.
- Синий лук – 3 шт.
- Консервированный тунец – 2 банка
- Твердый сыр – 80-100 г
- Майонез – 300 г
- Соль, черный перец и сухая зелень – по вкусу
- Сахар 1 ст. л., соль 1 ч. л. для маринования лука
Способ приготовления:
1. Яйца и картофель отварите. После очистите и натрите на терке.
2. Синий лук нарежьте на мелкий кубик. Высыпьте в тарелку и добавьте сахар и соль и залейте крутым кипятком. Постоять лук должен минимум 5 минут. Затем воду слейте.
3. Соберите салат слоями, между слоями добавляйте немного соли и молотого перца.
Совет: не нужно есть салат сразу. После приготовления лучше всего поставить его в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь.
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