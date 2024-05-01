"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салат "Мимоза" – очень простой, легкий и вкусный салат, который готовится с вареных или запеченных овощей, а также обязательным ингредиентом блюда является рыба. Можно брать консервированный тунец, шпроты, сардину, запеченную скумбрию. 

Вкусный рыбный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата "Мимоза" с тунцем, твердым сыром и синим луком. 

Как и с чем приготовить ''Мимозу''
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Ингредиенты: 

  • Картофель – 8 шт. 
  • Яйца – 6 шт. 
  • Морковь – 5 шт. 
  • Синий лук – 3 шт. 
  • Консервированный тунец – 2 банка
  • Твердый сыр – 80-100 г
  • Майонез – 300 г
  • Соль, черный перец и сухая зелень – по вкусу
  • Сахар 1 ст. л., соль 1 ч. л. для маринования лука

Способ приготовления: 

1. Яйца и картофель отварите. После очистите и натрите на терке. 

Ингредиенты для салата

2. Синий лук нарежьте на мелкий кубик. Высыпьте в тарелку и добавьте сахар и соль и залейте крутым кипятком. Постоять лук должен минимум 5 минут. Затем воду слейте. 

Лук для салата

3. Соберите салат слоями, между слоями добавляйте немного соли и молотого перца.

Приготовление салата

Совет: не нужно есть салат сразу. После приготовления лучше всего поставить его в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь. 

Вкусный и сытный салат

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