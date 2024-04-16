"Мимоза" по-новому: что придаст блюду оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов – "Мимоза", основа которой – рыбная консерва, а еще можно заменить запеченной скумбрией. А также в основе салата – запеченные овощи, майонез, лук. Для оригинального вкуса добавьте плавленный сыр и зеленый лук. 

Вкусный и сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 1 луковица
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. уксуса
  • 2-3 картофелины
  • 2 моркови
  • 2 банка консервированных сардин
  • 120 г. плавленого сыра
  • 4 яйца
  • 200-250 г. майонеза

Способ приготовления: 

1. Овощи запеките в духовке, после натрите.

Овощи для салата

2. Лук замаринуйте в уксусе и кипятке с сахаром.

Маринованный лук

3. Добавьте готовый лук к сардинам, перемешайте.

Лук с сардиной

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лук с сардиной, майонез, морковь, майонез, морковь, сыр, майонез, сверху присыпьте желтком! 

Готовый салат

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