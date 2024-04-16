"Мимоза" по-новому: что придаст блюду оригинального вкуса

Один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов – "Мимоза", основа которой – рыбная консерва, а еще можно заменить запеченной скумбрией. А также в основе салата – запеченные овощи, майонез, лук. Для оригинального вкуса добавьте плавленный сыр и зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

1 луковица

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ст. л. уксуса

2-3 картофелины

2 моркови

2 банка консервированных сардин

120 г. плавленого сыра

4 яйца

200-250 г. майонеза

Способ приготовления:

1. Овощи запеките в духовке, после натрите.

2. Лук замаринуйте в уксусе и кипятке с сахаром.

3. Добавьте готовый лук к сардинам, перемешайте.

4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лук с сардиной, майонез, морковь, майонез, морковь, сыр, майонез, сверху присыпьте желтком!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: