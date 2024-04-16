"Мимоза" по-новому: что придаст блюду оригинального вкуса
Один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов – "Мимоза", основа которой – рыбная консерва, а еще можно заменить запеченной скумбрией. А также в основе салата – запеченные овощи, майонез, лук. Для оригинального вкуса добавьте плавленный сыр и зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.
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Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. уксуса
- 2-3 картофелины
- 2 моркови
- 2 банка консервированных сардин
- 120 г. плавленого сыра
- 4 яйца
- 200-250 г. майонеза
Способ приготовления:
1. Овощи запеките в духовке, после натрите.
2. Лук замаринуйте в уксусе и кипятке с сахаром.
3. Добавьте готовый лук к сардинам, перемешайте.
4. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лук с сардиной, майонез, морковь, майонез, морковь, сыр, майонез, сверху присыпьте желтком!
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