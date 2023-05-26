"Мимоза" по-новому: делимся оригинальным рецептом вкусного салата
Один из самых простых, бюджетных, вкусных и при этом элементарных в приготовлении салатов – "Мимоза". Ее основа в классическом варианте – рыбная консерва, которую можно заменить на запеченную скумбрию, а также вкусно будет с консервированным тунцом.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" по-новому, без сардин, с тунцом, который готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- Морковь – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Тунец – 220 г
- Сыр – 200 г
- Яйца – 4 шт.
- Лук – половинка
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи отварите, охлаждите, очистите и натрите на терке. Лук мелко нарежьте.
2. Первым слоем выложите картофель, разровняйте и смажьте майонезом, посыпьте луком, далее выложите тунец на лук, посолите и смажьте майонезом. Сверху выложите морковь и промажьте майонезом, присыпьте сыром и снова смажьте майонезом.
3. Яйца отварите, отделите белки от желтков, натрите раздельно на терке. Белки выложите на сыр, промажьте майонезом и разровняйте ложкой.
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