Один из самых простых, бюджетных, вкусных и при этом элементарных в приготовлении салатов – "Мимоза". Ее основа в классическом варианте – рыбная консерва, которую можно заменить на запеченную скумбрию, а также вкусно будет с консервированным тунцом.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" по-новому, без сардин, с тунцом, который готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

Морковь – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Тунец – 220 г

Сыр – 200 г

Яйца – 4 шт.

Лук – половинка

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, охлаждите, очистите и натрите на терке. Лук мелко нарежьте.

2. Первым слоем выложите картофель, разровняйте и смажьте майонезом, посыпьте луком, далее выложите тунец на лук, посолите и смажьте майонезом. Сверху выложите морковь и промажьте майонезом, присыпьте сыром и снова смажьте майонезом.

3. Яйца отварите, отделите белки от желтков, натрите раздельно на терке. Белки выложите на сыр, промажьте майонезом и разровняйте ложкой.

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