"Мимоза" по-новому: делимся оригинальным рецептом вкусного салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Рецепт салата

Один из самых простых, бюджетных, вкусных и при этом элементарных в приготовлении салатов – "Мимоза". Ее основа в классическом варианте – рыбная консерва, которую можно заменить на запеченную скумбрию, а также вкусно будет с консервированным тунцом. 

Салат ''Мимоза'' по-новому

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" по-новому, без сардин, с тунцом, который готовится очень быстро. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Морковь – 2 шт. 
  • Картофель – 2 шт. 
  • Тунец – 220 г
  • Сыр – 200 г
  • Яйца – 4 шт. 
  • Лук – половинка
  • Майонез – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, охлаждите, очистите и натрите на терке. Лук мелко нарежьте. 

Приготовление салата

2. Первым слоем выложите картофель, разровняйте и смажьте майонезом, посыпьте луком, далее выложите тунец на лук, посолите и смажьте майонезом. Сверху выложите морковь и промажьте майонезом, присыпьте сыром и снова смажьте майонезом. 

Тунец для салата

3. Яйца отварите, отделите белки от желтков, натрите раздельно на терке. Белки выложите на сыр, промажьте майонезом и разровняйте ложкой.

Готовый салат

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