Один из самых простых, вкусных и сытных домашних салатов – "Мимоза", основа которого – рыбная консерва, вареные овощи, лук, майонез. Для оригинального вкуса добавьте в салат плавленные сырки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с сардиной, плавленными сырками и луком.

Ингредиенты:

яйца 3-4 шт.

2 моркови

2 картофелины

майонез

сардина

плавленые сырки 2 шт

лук 1 шт (предварительно мариновать в уксусе с сахаром и солью)

Способ приготовления:

1. Овощи отварите и охладите, очистите и натрите на терке.

2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, залейте горячей водой и маринуйте 15 минут. После сливаем воду и добавляем лук к сардине, перемешиваем.

3. Соберите салат слоями: первым слоем выкладываем картофель и промазываем майонезом, затем выкладываем сардины с луком и сверху затираем морковью, затем добавляем плавленые сырки, белок, желток. Каждый слой смазываем майонезом!

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