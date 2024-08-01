"Мимоза" по-новому: рецепт вкусного салата с оригинальным вкусом
Один из самых простых, вкусных и сытных домашних салатов – "Мимоза", основа которого – рыбная консерва, вареные овощи, лук, майонез. Для оригинального вкуса добавьте в салат плавленные сырки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Мимозы" с сардиной, плавленными сырками и луком.
Ингредиенты:
- яйца 3-4 шт.
- 2 моркови
- 2 картофелины
- майонез
- сардина
- плавленые сырки 2 шт
- лук 1 шт (предварительно мариновать в уксусе с сахаром и солью)
Способ приготовления:
1. Овощи отварите и охладите, очистите и натрите на терке.
2. Лук мелко нарежьте, добавьте в него соль, сахар, уксус, залейте горячей водой и маринуйте 15 минут. После сливаем воду и добавляем лук к сардине, перемешиваем.
3. Соберите салат слоями: первым слоем выкладываем картофель и промазываем майонезом, затем выкладываем сардины с луком и сверху затираем морковью, затем добавляем плавленые сырки, белок, желток. Каждый слой смазываем майонезом!
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