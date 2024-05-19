"Мимоза" по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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'Мимоза' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

Классическая "Мимоза" – этосалат с рыбной консервой. Также, вам понадобятся овощи и сыр. Если вы хотите сделать блюдо немного более диетическим – используйте скумбрию.

Идея приготовления салата "Мимоза" со скумбрией опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instgaram. Все очень просто.

''Мимоза'' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г
  • морковь – 600 г
  • лук репчатый – 150 г.
  • яйца куриные – 7 шт.
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  • сыр твердый – 200 г
  • скумбрия – 500 г
  • петрушка для украшения
  • соль

Ингредиенты для соуса:

  • майонез – 400 г
  • крем-сырь – 250 г
  • цедра и сок лимона/лайма.
  • соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

''Мимоза'' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

1. Овощи отварить или запечь.

2. Почистить и натереть на терке.

''Мимоза'' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

3. Яйца отварить 12 минут после погружения в хорошо подсоленную кипящую воду.

4. Почистить и натереть.

5. Сыр натереть на мелкую терку.

''Мимоза'' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

6. Лук, нарезанный кубиком, заправить солью, сахаром и уксусом, хорошо перемять рукой и дать промариноваться 15 минут. После этого отжать.

7. Скумбрию разделить на маленькие кусочки.

''Мимоза'' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

8. Для соуса все ингредиенты смешать.

9. Салат собрать слоями в форму диаметром 25-26 см. Каждый слой овощей и яиц подсолить перед тем, как смазать соусом. На каждый слой уходит 4-5 столовых ложек соуса.

''Мимоза'' по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат

10. Когда смазали весь торт – завернуть плёнкой и дать постоять минимум 4 часа или ночь. Перед подачей выложить петрушку.

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