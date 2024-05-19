Классическая "Мимоза" – этосалат с рыбной консервой. Также, вам понадобятся овощи и сыр. Если вы хотите сделать блюдо немного более диетическим – используйте скумбрию.

Идея приготовления салата "Мимоза" со скумбрией опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instgaram. Все очень просто.

Ингредиенты:

картофель – 600 г

морковь – 600 г

лук репчатый – 150 г.

яйца куриные – 7 шт.

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сыр твердый – 200 г

скумбрия – 500 г

петрушка для украшения

соль

Ингредиенты для соуса:

майонез – 400 г

крем-сырь – 250 г

цедра и сок лимона/лайма.

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Овощи отварить или запечь.

2. Почистить и натереть на терке.

3. Яйца отварить 12 минут после погружения в хорошо подсоленную кипящую воду.

4. Почистить и натереть.

5. Сыр натереть на мелкую терку.

6. Лук, нарезанный кубиком, заправить солью, сахаром и уксусом, хорошо перемять рукой и дать промариноваться 15 минут. После этого отжать.

7. Скумбрию разделить на маленькие кусочки.

8. Для соуса все ингредиенты смешать.

9. Салат собрать слоями в форму диаметром 25-26 см. Каждый слой овощей и яиц подсолить перед тем, как смазать соусом. На каждый слой уходит 4-5 столовых ложек соуса.

10. Когда смазали весь торт – завернуть плёнкой и дать постоять минимум 4 часа или ночь. Перед подачей выложить петрушку.

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