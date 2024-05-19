"Мимоза" по-новому: с какой рыбой вместо сардины приготовить салат
Классическая "Мимоза" – этосалат с рыбной консервой. Также, вам понадобятся овощи и сыр. Если вы хотите сделать блюдо немного более диетическим – используйте скумбрию.
Идея приготовления салата "Мимоза" со скумбрией опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instgaram. Все очень просто.
Ингредиенты:
- картофель – 600 г
- морковь – 600 г
- лук репчатый – 150 г.
- яйца куриные – 7 шт.
- сыр твердый – 200 г
- скумбрия – 500 г
- петрушка для украшения
- соль
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 400 г
- крем-сырь – 250 г
- цедра и сок лимона/лайма.
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Овощи отварить или запечь.
2. Почистить и натереть на терке.
3. Яйца отварить 12 минут после погружения в хорошо подсоленную кипящую воду.
4. Почистить и натереть.
5. Сыр натереть на мелкую терку.
6. Лук, нарезанный кубиком, заправить солью, сахаром и уксусом, хорошо перемять рукой и дать промариноваться 15 минут. После этого отжать.
7. Скумбрию разделить на маленькие кусочки.
8. Для соуса все ингредиенты смешать.
9. Салат собрать слоями в форму диаметром 25-26 см. Каждый слой овощей и яиц подсолить перед тем, как смазать соусом. На каждый слой уходит 4-5 столовых ложек соуса.
10. Когда смазали весь торт – завернуть плёнкой и дать постоять минимум 4 часа или ночь. Перед подачей выложить петрушку.
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