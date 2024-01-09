"Мимоза" с секретом: что добавить в салат для яркого вкуса
Салат "Мимоза" – одно из самых бюджетных и вкусных блюд, которые можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Основа салата – запеченные или вареные овощи, а для оригинального вкуса можно добавить плавленый сыр и тунец.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с плавленым сыром и тунцом.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- соль и сахар по 1 ч. л.
- уксус – 1 ст. л.
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- тунец – 2 банки
- яйца – 5 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- майонез – 200 г
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Лук порежьте мелко, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком на 15 минут. Процедите и соедините с тунцом.
2. В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку картофель, посолите, поперчите, затем добавьте майонез. Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки. Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь, майонез. Далее натертый белок, майонез, и сверху посыпьте желтком.
3. Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов, снимите кулинарное кольцо и украсьте луком.
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