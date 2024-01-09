Салат "Мимоза" – одно из самых бюджетных и вкусных блюд, которые можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Основа салата – запеченные или вареные овощи, а для оригинального вкуса можно добавить плавленый сыр и тунец.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с плавленым сыром и тунцом.

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Ингредиенты:

лук – 1 шт.

соль и сахар по 1 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

тунец – 2 банки

яйца – 5 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

майонез – 200 г

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Лук порежьте мелко, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком на 15 минут. Процедите и соедините с тунцом.

2. В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку картофель, посолите, поперчите, затем добавьте майонез. Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки. Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь, майонез. Далее натертый белок, майонез, и сверху посыпьте желтком.

3. Готовый салат поставьте в холодильник на несколько часов, снимите кулинарное кольцо и украсьте луком.

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