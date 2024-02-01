Салат "Мимоза" можно готовить с сардиной, а также с тунцом, запеченной скумбрией и даже с плавленным сыром и рисом. Для того, чтобы салат был необычным, добавьте в основу маринованный лук, а также

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" с тунцом и плавленым сыром, который по вкусу будет очень нежным.

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Ингредиенты:

лук – 1 шт.

соль и сахар по 1 ч. л.

уксус – 1 ст. л.

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт

тунец – 2 банки

яйца – 5 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

майонез – 200 г

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Лук порежьте, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком на 15 минут. Процедите и соедините с тунцом.

2. В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку вареный картофель, солим, перчим, затем слой майонеза.

3. Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки.

4. Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь. Солим, перчим, смазываем майонезом.

5. Далее натертый белок, майонез, и сверху посыпаем желтком.

6. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, снимаем кулинарное кольцо и украсьте луком.

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