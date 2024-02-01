"Мимоза" с секретом: рецепт салата по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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'Мимоза' с секретом: рецепт салата по-новому

Салат "Мимоза" можно готовить с сардиной, а также с тунцом, запеченной скумбрией и даже с плавленным сыром и рисом. Для того, чтобы салат был необычным, добавьте в основу маринованный лук, а также 

''Мимоза'' с плавленным сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" с тунцом и плавленым сыром, который по вкусу будет очень нежным. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • лук – 1 шт. 
  • соль и сахар по 1 ч. л.
  • уксус – 1 ст. л.
  • картофель – 2 шт. 
  • морковь – 2 шт
  • тунец – 2 банки
  • яйца – 5 шт. 
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • майонез – 200 г
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Лук порежьте, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком на 15 минут. Процедите и соедините с тунцом.

Маринованный лук

2. В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку вареный картофель, солим, перчим, затем слой майонеза. 

Приготовление салата

3. Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки.

Тунец с луком

4. Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь. Солим, перчим, смазываем майонезом.

Тертый плавленный сыр

5. Далее натертый белок, майонез, и сверху посыпаем желтком. 

Как правильно готовить салат

6. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, снимаем кулинарное кольцо и украсьте луком. 

Готовый салат

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