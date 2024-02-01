"Мимоза" с секретом: рецепт салата по-новому
Салат "Мимоза" можно готовить с сардиной, а также с тунцом, запеченной скумбрией и даже с плавленным сыром и рисом. Для того, чтобы салат был необычным, добавьте в основу маринованный лук, а также
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной "Мимозы" с тунцом и плавленым сыром, который по вкусу будет очень нежным.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- соль и сахар по 1 ч. л.
- уксус – 1 ст. л.
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт
- тунец – 2 банки
- яйца – 5 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- майонез – 200 г
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Лук порежьте, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком на 15 минут. Процедите и соедините с тунцом.
2. В кольцо первым слоем выложите натертый на мелкую терку вареный картофель, солим, перчим, затем слой майонеза.
3. Далее выложите тунец с луком и натертые плавленые сырки.
4. Следующий слой – натертая на мелкой терке отварная морковь. Солим, перчим, смазываем майонезом.
5. Далее натертый белок, майонез, и сверху посыпаем желтком.
6. Поставьте салат в холодильник на несколько часов, снимаем кулинарное кольцо и украсьте луком.
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