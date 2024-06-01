Миндально-клубничное молоко: полезный и вкусный летний напиток
Пока сезон клубники в самом разгаре следует готовить как можно больше блюд с использованием этой ягоды. Это могут быть вкусные десерты, торты, всевозможная выпечка и даже салаты или молочные коктейли.
Так, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram предложила рецепт приготовления миндально-клубничного молока. Этот напиток не только вкусен и полезен, но и достаточно питателен и способен утолять жажду.
Ингредиенты
- Миндальное молоко – 500 мл
- Клубника – 400 гр
- Кокосовый сахар (можно заменить коричневым сахаром или медом) – по вкусу
Способ приготовления
1. Половину клубники нарезаем кубиком. Вторую половину – пробиваем блендером.
2. Смешиваем клубничное пюре с миндальным молоком.
3. Добавляем сахар и перемешиваем.
4. Добавляем кубики клубники и перемешиваем.
5. Отправляем в холодильник на 1 час.
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