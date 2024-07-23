Мини-блинчики для детского стола: традиционное блюдо с новой подачей
Самыми требовательными гурманами всегда быть и остаются дети. Для того чтобы угодить им, следует готовить не только вкусную и полезную пищу, но и делать ее интересной с виду. Это касается даже блинчиков, то есть блюда, которое обожают не только практически все дети, но и взрослые.
Как приготовить и красиво подать мини-блинчики, которые идеально подойдут для детского стола, в Instagram рассказала блоггер Любовь Сверчок. Она также показала, какая начинка будет прекрасно смаковать с ними.
Ингредиенты для блинчиков
- Яйца – 5 шт
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- Мука – 3-5 ст.л.
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар – по вкусу
- Масло растительное – 4 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Творог
- Яйца
- Сахар
Способ приготовления
1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости.
2. Перемешиваем до полного растворения комочков. Можно воспользоваться блендером.
3. Обжариваем блины до готовности с обеих сторон.
4. Готовим начинку. Смешиваем все ингредиенты до однородности
5. Разрезаем каждый блинчик на 4 части.
6. Выкладываем начинку на каждую четвертинку.
7. Составляем вместе широкие края.
8. Остаток блина закручиваем в трубочку.
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