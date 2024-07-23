Самыми требовательными гурманами всегда быть и остаются дети. Для того чтобы угодить им, следует готовить не только вкусную и полезную пищу, но и делать ее интересной с виду. Это касается даже блинчиков, то есть блюда, которое обожают не только практически все дети, но и взрослые.

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Как приготовить и красиво подать мини-блинчики, которые идеально подойдут для детского стола, в Instagram рассказала блоггер Любовь Сверчок. Она также показала, какая начинка будет прекрасно смаковать с ними.

Ингредиенты для блинчиков

Яйца – 5 шт

Молоко – 500 мл

Сахар – 3 ст.л.

Мука – 3-5 ст.л.

Соль – щепотка

Ванильный сахар – по вкусу

Масло растительное – 4 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Творог

Яйца

Сахар

Способ приготовления

1. Смешиваем все ингредиенты в глубокой емкости.

2. Перемешиваем до полного растворения комочков. Можно воспользоваться блендером.

3. Обжариваем блины до готовности с обеих сторон.

4. Готовим начинку. Смешиваем все ингредиенты до однородности

5. Разрезаем каждый блинчик на 4 части.

6. Выкладываем начинку на каждую четвертинку.

7. Составляем вместе широкие края.

8. Остаток блина закручиваем в трубочку.

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