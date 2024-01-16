Драники – это очень популярное блюдо, которое легко готовится и имеет множество вариантов подачи. Драники можно подавать со сметаной, делать с начинкой, или с запекать в печи с поджаркой. Все эти блюда невероятно вкусны, питательны и готовятся достаточно быстро. А еще они считаются бюджетными.

Эктор Хименес-Браво недавно в Instagram опубликовал рецепт миниатюрных драников с мясом и сметаной, которые просто сводят с ума.

Ингредиенты

Картофель - 500 гр

Фарш куриный - 200 гр

Мука – 20 гр

Яйцо - 1 шт

Чеснок – 10 гр

Соль - 3 гр

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Масло - 50 мл

Сметана - 70 гр

Лук зеленый - 20 гр

Способ приготовления

1. Катер натереть на терке, промыть от крахмала и просушить бумажными полотенцами.

2. Картошку, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль смешать до однородной массы.

3.Хорошо разогреть сковороду и жарить драники до получения золотистой корочки. Затем перевернуть и снова жарить.

4. Сметану перемешать с укропом и подавать вместе с драниками.

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