Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт
Драники – это очень популярное блюдо, которое легко готовится и имеет множество вариантов подачи. Драники можно подавать со сметаной, делать с начинкой, или с запекать в печи с поджаркой. Все эти блюда невероятно вкусны, питательны и готовятся достаточно быстро. А еще они считаются бюджетными.
Эктор Хименес-Браво недавно в Instagram опубликовал рецепт миниатюрных драников с мясом и сметаной, которые просто сводят с ума.
Ингредиенты
- Картофель - 500 гр
- Фарш куриный - 200 гр
- Мука – 20 гр
- Яйцо - 1 шт
- Чеснок – 10 гр
- Соль - 3 гр
- Масло - 50 мл
- Сметана - 70 гр
- Лук зеленый - 20 гр
Способ приготовления
1. Катер натереть на терке, промыть от крахмала и просушить бумажными полотенцами.
2. Картошку, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль смешать до однородной массы.
3.Хорошо разогреть сковороду и жарить драники до получения золотистой корочки. Затем перевернуть и снова жарить.
4. Сметану перемешать с укропом и подавать вместе с драниками.
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