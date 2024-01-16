Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт

Драники – это очень популярное блюдо, которое легко готовится и имеет множество вариантов подачи. Драники можно подавать со сметаной, делать с начинкой, или с запекать в печи с поджаркой. Все эти блюда невероятно вкусны, питательны и готовятся достаточно быстро. А еще они считаются бюджетными.

Эктор Хименес-Браво недавно в Instagram опубликовал рецепт миниатюрных драников с мясом и сметаной, которые просто сводят с ума.

Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт

Ингредиенты

  • Картофель - 500 гр
  • Фарш куриный - 200 гр
  • Мука – 20 гр
  • Яйцо - 1 шт
  • Чеснок – 10 гр
  • Соль - 3 гр
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  • Масло - 50 мл
  • Сметана - 70 гр
  • Лук зеленый - 20 гр

Способ приготовления

1. Катер натереть на терке, промыть от крахмала и просушить бумажными полотенцами.

Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт

2. Картошку, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль смешать до однородной массы.

Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт

3.Хорошо разогреть сковороду и жарить драники до получения золотистой корочки. Затем перевернуть и снова жарить.

4. Сметану перемешать с укропом и подавать вместе с драниками.

Мини-деруны с мясом и сметаной от Эктора Хименес-Браво: рецепт

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