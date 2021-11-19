Миниатюрные панкейки, которые помещаются в ладонь: идеей поделилась фудблогер

Такие панкейки удивят не тольковкусом, но и внешним видом. Они настолько миниатюрныечто в ладонь может поместиться несколько штук. Больше всего такое блюдо будет нравиться детям. Готовится она по особой технологии.

Идеей приготовления миниатюрных панкейков поделилась yulia_mikulich на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

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1. Сливочное масло – 50 г

2. Яйцо – 1 шт

3. Сахар – 50 г

4. Банан – 1 шт (110 г)

5. Молоко – 350 г

6. Мука – 200 г

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7. Разрыхлитель – 1,5 ч.л

8. Сода – 1/4 ч.л.

Способ приготовления:

1. Растопить сливочное масло.

2. Яйцо с сахаром взбить венчиком или миксером до светлой массы.

3. Банан перебить в однородное пюре.

4. К яйцам добавить банановое пюре, взбить массу, влить растительное масло и молоко и еще раз взбить.

5. Соединить муку, разрыхлитель, соду. Перемешать сухие ингредиенты и добавить их к взбитой яично-бананово-молочной массе. Перемешать тесто до однородности, чтобы не было комочков.

6. Разогреть сковороду без растительного масла, сделать минимальный огонь.

7. Выложить мини панкейки следующим способом: перелить тесто в бутылочку от топпинга – в нее тонкий наконечник и через него удобно выливать тесто на сковородку. Также можно использовать ложку.

8. Готовятся панкейки очень быстро. Как только появятся пузырьки, сразу переворачивать на другую сторону и подержать еще несколько секунд. Таким образом, жарить все панкейки.

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