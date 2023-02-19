Шарлотка – это один из самых популярных десертов, которые можно приготовить с яблоками. В традиционном виде такое блюдо имеет вид пирога. Но для того, чтобы можно было взять с собой на перекус или удобно дать ребенку – можно сделать мини-шарлотки.

Идея приготовления мини-шарлотки с яблоками опубликована на странице фудблогера Марии Брильковской (mariya_brylkovska) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

яблоко – 1 шт

молоко – 30 мл

мука – 5 ст.л

сливочное масло/ГХИ – 30 г

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разрыхлитель – 1/2 ч.л

корица

Способ приготовления:

1. Масло растопить на водяной бане.

2. Яйцо взбить венчиком.

3. Добавить молоко, масло, просеять муку с разрыхлителем, мелко нарезанное яблоко (нарезать маленькими кубиками

4. Наполнить формы и выпекать в разогрев духовке до 180 градусов 30 минут.

5. Выбирайте сладкий сорт яблок, тогда шарлотка будет сладенькой.

6. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.

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