Мини-шарлотка с яблоками: очень удобно брать на перекус
Шарлотка – это один из самых популярных десертов, которые можно приготовить с яблоками. В традиционном виде такое блюдо имеет вид пирога. Но для того, чтобы можно было взять с собой на перекус или удобно дать ребенку – можно сделать мини-шарлотки.
Идея приготовления мини-шарлотки с яблоками опубликована на странице фудблогера Марии Брильковской (mariya_brylkovska) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- яблоко – 1 шт
- молоко – 30 мл
- мука – 5 ст.л
- сливочное масло/ГХИ – 30 г
- разрыхлитель – 1/2 ч.л
- корица
Способ приготовления:
1. Масло растопить на водяной бане.
2. Яйцо взбить венчиком.
3. Добавить молоко, масло, просеять муку с разрыхлителем, мелко нарезанное яблоко (нарезать маленькими кубиками
4. Наполнить формы и выпекать в разогрев духовке до 180 градусов 30 минут.
5. Выбирайте сладкий сорт яблок, тогда шарлотка будет сладенькой.
6. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.
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