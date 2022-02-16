Минтай, который никогда не выходит сухим: как правильно готовить рыбу
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Минтай считается достаточно диетической рыбой. Поэтому при приготовлении продукт часто получается сухим. Но для того, чтобы сделать блюдо сочным, полезным и вкусным, нужно выбрать правильный маринад.
Идея приготовления сочного минтая опубликована на странице foody_clubs в Instagram.
Ингредиенты:
минтай – 1 шт
базилик (сухой) – 1 ч.л.
соль, перец – по вкусу
молоко – 500 мл
яйца – 1 шт
мука – 4 ст.л
манка – 2 ст.л
растительное масло
Способ приготовления:
1. Рыбу помыть, почистить, порезать на порционные кусочки.
2. Добавить базилик и черный перец.
3. Влить молоко.
4. Оставить мариноваться на час.
5. Маринад слить, выбить яйцо.
6. Засыпать соль, 2 столовых ложки муки.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Разогреть сковороду, налить растительное масло.
9. Приготовить панировочную смесь из муки и манки.
10. Обвалять каждый кусочек.
11. Жарить с двух сторон до золотистой корочки.
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