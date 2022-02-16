Минтай, который никогда не выходит сухим: как правильно готовить рыбу

⠀

Минтай считается достаточно диетической рыбой. Поэтому при приготовлении продукт часто получается сухим. Но для того, чтобы сделать блюдо сочным, полезным и вкусным, нужно выбрать правильный маринад.

Идея приготовления сочного минтая опубликована на странице foody_clubs в Instagram.

Ингредиенты:

минтай – 1 шт

базилик (сухой) – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

молоко – 500 мл

яйца – 1 шт

мука – 4 ст.л

манка – 2 ст.л

растительное масло

Видео дня

Способ приготовления:

1. Рыбу помыть, почистить, порезать на порционные кусочки.

2. Добавить базилик и черный перец.

3. Влить молоко.

4. Оставить мариноваться на час.

5. Маринад слить, выбить яйцо.

6. Засыпать соль, 2 столовых ложки муки.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Разогреть сковороду, налить растительное масло.

9. Приготовить панировочную смесь из муки и манки.

10. Обвалять каждый кусочек.

11. Жарить с двух сторон до золотистой корочки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :