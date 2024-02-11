Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда

Традиционный японский мисо-суп – блюдо не из легких. Его долго и достаточно тяжело готовить. Однако существуют более сокращенные варианты рецептов, благодаря которым приготовить мисо-суп можно всего за 5 минут.

Одним из таких рецептов поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, что нужно для его приготовления.

Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда

Ингредиенты на 1 порцию

  • Мисо-паста – 1,5 ч.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Зеленый лук – 2 стебля
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  • Кленовый сироп (или другой растительный сироп) – 1 ч.л.
  • Кунжутное масло – 1 ч.л.
  • Кипяток – 250 мл
  • Сушеные водоросли вакаме – 3-4 гр.
  • Сыр тофу – 6 кубиков
  • Сушеный лук
  • Китайская лапша – 1 порция
  • Жареный кунжут
  • Хлопья чили
  • Кинза
  • Смесь перцев
  • Любимые морепродукты – по желанию

Способ приготовления

1. В кипяток добавляем водоросли, чтобы они немного набухли.

Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда

2. Зеленый лук нарезаем и отделяем белую часть от зеленого.

3. В отдельной емкости смешиваем мисо-пасту, соевый соус, кунжутное масло, сироп, смесь перцев и белую часть лука. Хорошо перемешиваем и добавляем 50 мл кипятка. Еще раз перемешиваем и даем постоять 1 минуту.

Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда

4. Добавляем еще 200 мл кипятка, перемешиваем и добавляем лапшу, водоросли, сыр тофу, зеленую часть лука, сушеный лук, кинзу, кунжут и хлопья чили, смешанные с растительным маслом.

Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда

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