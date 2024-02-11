Традиционный японский мисо-суп – блюдо не из легких. Его долго и достаточно тяжело готовить. Однако существуют более сокращенные варианты рецептов, благодаря которым приготовить мисо-суп можно всего за 5 минут.

Одним из таких рецептов поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, что нужно для его приготовления.

Ингредиенты на 1 порцию

Мисо-паста – 1,5 ч.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Зеленый лук – 2 стебля

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Кленовый сироп (или другой растительный сироп) – 1 ч.л.

Кунжутное масло – 1 ч.л.

Кипяток – 250 мл

Сушеные водоросли вакаме – 3-4 гр.

Сыр тофу – 6 кубиков

Сушеный лук

Китайская лапша – 1 порция

Жареный кунжут

Хлопья чили

Кинза

Смесь перцев

Любимые морепродукты – по желанию

Способ приготовления

1. В кипяток добавляем водоросли, чтобы они немного набухли.

2. Зеленый лук нарезаем и отделяем белую часть от зеленого.

3. В отдельной емкости смешиваем мисо-пасту, соевый соус, кунжутное масло, сироп, смесь перцев и белую часть лука. Хорошо перемешиваем и добавляем 50 мл кипятка. Еще раз перемешиваем и даем постоять 1 минуту.

4. Добавляем еще 200 мл кипятка, перемешиваем и добавляем лапшу, водоросли, сыр тофу, зеленую часть лука, сушеный лук, кинзу, кунжут и хлопья чили, смешанные с растительным маслом.

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