Мисо-суп за 5 минут: быстрый рецепт любимого восточного блюда
Традиционный японский мисо-суп – блюдо не из легких. Его долго и достаточно тяжело готовить. Однако существуют более сокращенные варианты рецептов, благодаря которым приготовить мисо-суп можно всего за 5 минут.
Одним из таких рецептов поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, что нужно для его приготовления.
Ингредиенты на 1 порцию
- Мисо-паста – 1,5 ч.л.
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Зеленый лук – 2 стебля
- Кленовый сироп (или другой растительный сироп) – 1 ч.л.
- Кунжутное масло – 1 ч.л.
- Кипяток – 250 мл
- Сушеные водоросли вакаме – 3-4 гр.
- Сыр тофу – 6 кубиков
- Сушеный лук
- Китайская лапша – 1 порция
- Жареный кунжут
- Хлопья чили
- Кинза
- Смесь перцев
- Любимые морепродукты – по желанию
Способ приготовления
1. В кипяток добавляем водоросли, чтобы они немного набухли.
2. Зеленый лук нарезаем и отделяем белую часть от зеленого.
3. В отдельной емкости смешиваем мисо-пасту, соевый соус, кунжутное масло, сироп, смесь перцев и белую часть лука. Хорошо перемешиваем и добавляем 50 мл кипятка. Еще раз перемешиваем и даем постоять 1 минуту.
4. Добавляем еще 200 мл кипятка, перемешиваем и добавляем лапшу, водоросли, сыр тофу, зеленую часть лука, сушеный лук, кинзу, кунжут и хлопья чили, смешанные с растительным маслом.
Также на OBOZ.UA можно найти много других рецептов первых блюд: