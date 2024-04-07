Митболы в грибном соусе – довольно легко готовящееся вкусное блюдо с необычайным ароматом. В сочетании с гарниром это блюдо может служить питательным обедом, или наоборот, ужином.

Рецептом приготовления митболов в грибном соусе поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, какие грибы лучше всего подойдут для приготовления соуса.

Ингредиенты

Фарш – 800-900 гр

Шампиньоны – 200 гр

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Зеленый лук – 1 пучок

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Вода – 250-300 мл

Паприка – ½ ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль

Перец

Зелень – для подачи

Способ приготовления

1.К фаршу добавляем панировочные сухари, паприку, сухой чеснок, соль, перец и нашинкованный зеленый лук. Все хорошо перемешиваем.

2. Влажными руками формируем митболы и обжариваем их на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.

3. Шампиньоны нарезаем на удобные куски и обжариваем на той же сковороде, где жарились митболы.

4. Готовим заливку. Муку смешиваем со сметаной, водой, солью и перцем. Все хорошо перемешиваем.

5. Выкладываем митболы на шампиньоне, которые жарятся на сковороде и заливаем заливкой.

6. Перемешиваем и доводим до кипения на маленьком огне. Даем прокипеть 10-15 минут. Присыпаем свежей зеленью и подаем на стол.

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