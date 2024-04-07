Митболы в грибном соусе: бюджетное и вкусное блюдо к ужину
Митболы в грибном соусе – довольно легко готовящееся вкусное блюдо с необычайным ароматом. В сочетании с гарниром это блюдо может служить питательным обедом, или наоборот, ужином.
Рецептом приготовления митболов в грибном соусе поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. В Instagram она рассказала, какие грибы лучше всего подойдут для приготовления соуса.
Ингредиенты
- Фарш – 800-900 гр
- Шампиньоны – 200 гр
- Зеленый лук – 1 пучок
- Панировочные сухари – 3 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Вода – 250-300 мл
- Паприка – ½ ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Зелень – для подачи
Способ приготовления
1.К фаршу добавляем панировочные сухари, паприку, сухой чеснок, соль, перец и нашинкованный зеленый лук. Все хорошо перемешиваем.
2. Влажными руками формируем митболы и обжариваем их на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.
3. Шампиньоны нарезаем на удобные куски и обжариваем на той же сковороде, где жарились митболы.
4. Готовим заливку. Муку смешиваем со сметаной, водой, солью и перцем. Все хорошо перемешиваем.
5. Выкладываем митболы на шампиньоне, которые жарятся на сковороде и заливаем заливкой.
6. Перемешиваем и доводим до кипения на маленьком огне. Даем прокипеть 10-15 минут. Присыпаем свежей зеленью и подаем на стол.
На OBOZ.UA можно встретить и другие блюда из фарша: