Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру

Митболы в сливочно-шпинатном соусе – это легкое в приготовлении, сочное и вкуснейшее блюдо, которое прекрасно подойдет к любому гарниру.

Рецептом приготовления такого универсального блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником simeynuyblog.

Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру

Ингредиенты

  • Фарш – 400 гр
  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Сушеный чеснок
  • Паприка
  • Лук – 1 шт
  • Шпинат – 200-250 гр
  • Сливки – 200 мл
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Способ приготовления

1. Фарш смешиваем со специями и панировочными сухарями. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем яйцо и снова перемешиваем до однородности.

3. Влажными руками формируем шарики небольшого размера и обкатываем каждый из них в панировочных сухарях.

Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру

4. Обжариваем митболы до образования золотистого цвета на сковороде с растительным маслом.

5. Вынимаем митболы и на той же сковороде обжариваем лук, нарезанный кубиками.

Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру

6. Добавляем в лук шпинат, сливки и специи по вкусу. Тушим.

7. Добавляем митболы и тушим еще 5 минут.

Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру

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