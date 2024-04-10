Митболы в сливочно-шпинатном соусе – это легкое в приготовлении, сочное и вкуснейшее блюдо, которое прекрасно подойдет к любому гарниру.

Рецептом приготовления такого универсального блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником simeynuyblog.

Ингредиенты

Фарш – 400 гр

Панировочные сухари – 2 ст.л.

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Паприка

Лук – 1 шт

Шпинат – 200-250 гр

Сливки – 200 мл

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Способ приготовления

1. Фарш смешиваем со специями и панировочными сухарями. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем яйцо и снова перемешиваем до однородности.

3. Влажными руками формируем шарики небольшого размера и обкатываем каждый из них в панировочных сухарях.

4. Обжариваем митболы до образования золотистого цвета на сковороде с растительным маслом.

5. Вынимаем митболы и на той же сковороде обжариваем лук, нарезанный кубиками.

6. Добавляем в лук шпинат, сливки и специи по вкусу. Тушим.

7. Добавляем митболы и тушим еще 5 минут.

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