Митболы в сливочно-шпинатном соусе: мясное блюдо, которое подойдет к любому гарниру
Митболы в сливочно-шпинатном соусе – это легкое в приготовлении, сочное и вкуснейшее блюдо, которое прекрасно подойдет к любому гарниру.
Рецептом приготовления такого универсального блюда в Instagram поделилась фудблогер с ником simeynuyblog.
Ингредиенты
- Фарш – 400 гр
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
- Паприка
- Лук – 1 шт
- Шпинат – 200-250 гр
- Сливки – 200 мл
Способ приготовления
1. Фарш смешиваем со специями и панировочными сухарями. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем яйцо и снова перемешиваем до однородности.
3. Влажными руками формируем шарики небольшого размера и обкатываем каждый из них в панировочных сухарях.
4. Обжариваем митболы до образования золотистого цвета на сковороде с растительным маслом.
5. Вынимаем митболы и на той же сковороде обжариваем лук, нарезанный кубиками.
6. Добавляем в лук шпинат, сливки и специи по вкусу. Тушим.
7. Добавляем митболы и тушим еще 5 минут.
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