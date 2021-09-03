Моченые яблоки долгого хранения: секрет идеальной закуски

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Моченые яблоки долгого хранения: секрет идеальной закуски

Без квашеных яблок не обходится ни один сезон, ведь это действительно очень вкусное блюдо. Именно в Украине его готовит много людей. Подача разнообразная: в качестве десерта или пикантного ингредиента к блюдам, самостоятельной закуски.Сегодня редакция FoodOboz делится двумя секретами, которые помогут сделать ваши моченые яблоки идеальными.

Секрет № 1 – добавляем специи

Моченые яблоки со специями

Рецепт яблок с корицей, гвоздикой и мятой

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л

  • Солод – 2 столовые ложки

  • Мята – пара веточек

  • Гвоздика – 5 бутонов

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  • Соль – 2 маленькие ложки

Способ приготовления:

  1. Положите плоды в кастрюлю хвостиками вверх.

  2. Переложите их мятой, кусочками корицы, гвоздикой.

  3. Растворите солод в холодной воде, доведите до кипения, проварите 10 минут, немного охладите, добавьте мед, посолите, размешайте.

  4. Остудите до комнатной температуры, влейте к яблокам.

Если заливки будет много, держите ее в холодильнике, чтобы потом доливать яблоки. Подержите 3-5 дней при комнатной температуре под прессом. Поставьте в холодильник. Можно есть через месяц.

Секрет № 2 – выбираем твердые сорта

Твердые сорта яблок

Рецепт соленых яблок из твердых сортов

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1,5 кг

  • Вода – 2 л

  • Соль – 1 ч.л

  • Палочка корицы – 1 шт

Способ приготовления:

  • Яблоки режем пополам. Готовим рассол: соль растворяем в воде.

  • Заливаем яблоки рассолом.

  • Добавляем корицу.

  • Накрываем яблоки марлей и каждый день (4-5 дней) вилкой выпускаем из яблок воздух.

Вкусно к мясу или как десерт с сыром и сметаной. Срок хранения в холодильнике 1-2 месяца.

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