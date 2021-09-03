Моченые яблоки долгого хранения: секрет идеальной закуски

Без квашеных яблок не обходится ни один сезон, ведь это действительно очень вкусное блюдо. Именно в Украине его готовит много людей. Подача разнообразная: в качестве десерта или пикантного ингредиента к блюдам, самостоятельной закуски.Сегодня редакция FoodOboz делится двумя секретами, которые помогут сделать ваши моченые яблоки идеальными.

Секрет № 1 – добавляем специи

Рецепт яблок с корицей, гвоздикой и мятой

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Ингредиенты:

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Яблоки кислых сортов – 1,5 кг

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Вода – 2 л

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Палочка корицы – 1 шт

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Солод – 2 столовые ложки

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Мята – пара веточек

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Гвоздика – 5 бутонов

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Мед – 4 ст.л

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Соль – 2 маленькие ложки

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Способ приготовления:

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Положите плоды в кастрюлю хвостиками вверх. Переложите их мятой, кусочками корицы, гвоздикой. Растворите солод в холодной воде, доведите до кипения, проварите 10 минут, немного охладите, добавьте мед, посолите, размешайте. Остудите до комнатной температуры, влейте к яблокам.

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Если заливки будет много, держите ее в холодильнике, чтобы потом доливать яблоки. Подержите 3-5 дней при комнатной температуре под прессом. Поставьте в холодильник. Можно есть через месяц.

Секрет № 2 – выбираем твердые сорта

Рецепт соленых яблок из твердых сортов

Ингредиенты:

Яблоки – 1,5 кг

Вода – 2 л

Соль – 1 ч.л

Палочка корицы – 1 шт

Способ приготовления:

Яблоки режем пополам. Готовим рассол: соль растворяем в воде.

Заливаем яблоки рассолом.

Добавляем корицу.

Накрываем яблоки марлей и каждый день (4-5 дней) вилкой выпускаем из яблок воздух.

Вкусно к мясу или как десерт с сыром и сметаной. Срок хранения в холодильнике 1-2 месяца.

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