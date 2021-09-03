Моченые яблоки долгого хранения: секрет идеальной закуски
Без квашеных яблок не обходится ни один сезон, ведь это действительно очень вкусное блюдо. Именно в Украине его готовит много людей. Подача разнообразная: в качестве десерта или пикантного ингредиента к блюдам, самостоятельной закуски.Сегодня редакция FoodOboz делится двумя секретами, которые помогут сделать ваши моченые яблоки идеальными.
Секрет № 1 – добавляем специи
Рецепт яблок с корицей, гвоздикой и мятой
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Ингредиенты:
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Яблоки кислых сортов – 1,5 кг
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Вода – 2 л
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Палочка корицы – 1 шт
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Солод – 2 столовые ложки
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Мята – пара веточек
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Гвоздика – 5 бутонов
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Мед – 4 ст.л
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Соль – 2 маленькие ложки
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Способ приготовления:
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Положите плоды в кастрюлю хвостиками вверх.
Переложите их мятой, кусочками корицы, гвоздикой.
Растворите солод в холодной воде, доведите до кипения, проварите 10 минут, немного охладите, добавьте мед, посолите, размешайте.
Остудите до комнатной температуры, влейте к яблокам.
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Если заливки будет много, держите ее в холодильнике, чтобы потом доливать яблоки. Подержите 3-5 дней при комнатной температуре под прессом. Поставьте в холодильник. Можно есть через месяц.
Секрет № 2 – выбираем твердые сорта
Рецепт соленых яблок из твердых сортов
Ингредиенты:
Яблоки – 1,5 кг
Вода – 2 л
Соль – 1 ч.л
Палочка корицы – 1 шт
Способ приготовления:
Яблоки режем пополам. Готовим рассол: соль растворяем в воде.
Заливаем яблоки рассолом.
Добавляем корицу.
Накрываем яблоки марлей и каждый день (4-5 дней) вилкой выпускаем из яблок воздух.
Вкусно к мясу или как десерт с сыром и сметаной. Срок хранения в холодильнике 1-2 месяца.
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